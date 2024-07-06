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Для чего люди заворачивают ключ от автомобиля в фольгу: ответ удивит многих

Мария Николишин
6 июля 2024, 12:58
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Завернув ключ в алюминиевую фольгу, вы создаете своеобразный барьер, который блокирует электромагнитные волны.
Для чего люди заворачивают ключ от автомобиля в фольгу: ответ удивит многих
Для чего люди заворачивают ключ от авто в фольгу / коллаж: Главред, фото: pixabay, sante+

Защита автомобиля от воров может показаться настоящей головной болью, потому что они становятся более ловкими. К счастью, есть один простой трюк, который является одновременно умным и простым в использовании, и который остановит любых воров, которые будут пытаться угнать ваше авто, пишет sante+.

Что используют воры для угона автомобилей

Современные воры используют ретрансляторы сигналов, чтобы перехватить и усилить сигнал, который излучает ваш ключ от автомобиля. Это позволяет им получить доступ к вашему авто и, в некоторых случаях, завести его без особых усилий.

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Принцип прост: ключ посылает в автомобиль уникальный закодированный сигнал, который в теории должен быть доступен только самому автомобилю. Однако с помощью технологий воры могут перехватить этот сигнал и, используя алгоритмы, значительно уменьшить количество возможных комбинаций для разблокировки автомобиля.

Как защитить автомобиль от угона

Столкнувшись с этой угрозой, решение может показаться на удивление простым: алюминиевая фольга. Завернув ключ в алюминиевую фольгу, вы создаете своеобразный барьер, который блокирует электромагнитные волны, не позволяя ворам перехватить сигнал и код вашего ключа.

Возьмите кусок алюминиевой фольги и осторожно заверните ключ от автомобиля. Убедитесь, что фольга полностью покрывает ключ для максимальной эффективности.

Если вы хотите сделать что-то практичное и стильное, подумайте о создании или покупке небольшого металлического чехла. Таким образом, ваши ключи от машины будут оставаться и защищенными, и приятными в использовании.

Какие преимущества такого метода

  • Этот метод почти ничего не стоит, но обеспечивает значительную защиту от современной формы кражи.
  • Использовать алюминиевую фольгу может любой, и для этого не нужны никакие технические навыки.
  • Этот превентивный метод не позволяет ворам обнаружить сигнал ключа от вашего автомобиля.

Santé+ Magazine

Santé + Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Сначала журнал был доступен в печатном виде, но впоследствии вышел в цифровой версии.

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