За считанные секунды и без ножа: как быстро открыть консервную банку

Если дома нет консервного ножа, не стоит волноваться. Существует простой способ очень быстро открыть консервы без специального ножа.

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Как быстро открыть консервную банку без ножа - простой метод / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Открывать консервы может быть трудно, особенно если у вас нет консервного ножа. Без этого изящного инструмента многие думают, что их ждет кулинарная катастрофа. Но, оказывается, это не совсем так.

Недавно один кулинарный эксперт в TikTok поделился простым способом открывания консервных банок с помощью того, что есть у каждого дома. Оказывается, все, что вам нужно - это простая ложка, сообщает Express.

В своем остроумном ролике woodsboundoutdoors показал, как можно использовать ложку для этой работы. По словам блогера все, что вам нужно сделать, - это растереть ею край консервной банки.

видео дня

Смотрите видео о том, как открыть консервную банку без ножа:

По его словам, если сильно нажать, то "это не займет много времени", прежде чем ложка начнет пробивать верхнюю часть банки. Все, что вам нужно сделать, это подцепить ее.

Этот метод оставил многих в отчаянии, но это, безусловно, умный трюк, если вы когда-нибудь окажетесь без консервного ножа.

С момента публикации видео было просмотрено тысячи раз, и люди были очень впечатлены.

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