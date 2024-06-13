Как проверить, правильно ли начислили пенсии и не попасть впросак

Проверить правильность начисления пенсии в Украине можно через официальный сайт Пенсионного фонда в органах социальной защиты, сообщает специализированное издание "На Пенсии".
Как самому проверить правильность начисления пенсии?
Во-первых, записаться в региональное отделение Пенсионного фонда можно через электронную очередь. Для этого нужно записаться на прием на официальном сайте ПФУ ‒ в строго назначенное время нужно будет прийти в филиал ведомства с полным пакетом документов (паспорт, идентификационный код и пенсионное удостоверение).
Далее нужно авторизироваться на сайте ПФУ и перейти в раздел "Мои пенсионные выплаты".
В этом разделе можно просмотреть:
- Размер пенсии;
- Периоды, включенные в страховой стаж;
- Средняя зарплата, взятая за основу для расчета пенсии;
Расчет пенсии.
- Также может загрузить мобильное приложение ПФУ:
- Скачать приложение "ПФУ" из App Store или Google Play.
- Авторизироваться в приложении.
В приложении можно просмотреть:
- Размер пенсии;
- Периоды, включенные в страховой стаж;
- Средняя зарплата, взятая за основу для расчета пенсии;
- Собственно расчет пенсии.
Что за проект "На пенсии"?
Информационный портал, на базе популярного печатного издания – газеты "На пенсии". Доступным языком освещаем вопросы пенсии, пенсионного обеспечения, льгот, субсидий в Украине, а также о жизни пенсионеров, сообщает "На пенсии".
Что делать, если не согласен с размером пенсии?
Если человек не согласен с начислением пенсии, то можно обратиться в высший орган Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в регионе, где он проживает ‒ управление ведомства в области. И может подать жалобу на решение ПФУ о начислении пенсии. Жалобу можно подать лично, по почте или через электронную очередь на сайте ведомства.
Далее можно обратиться в суд по месту регистрации и подать исковое заявление о перерасчете пенсии. В суде вам нужно будет доказать, что пенсия была начислена неправильно.
В некоторых случаях придется обратиться в органы социальной защиты ‒ его сотрудники могут помочь разобраться в вопросах начисления пенсии и помочь оформить все необходимые документы для подачи жалобы или искового заявления в суд.
Кроме того, можно обратиться к юристу. Он может помочь:
- оценить законность начисления пенсии;
- Составить жалобу или исковое заявление в суд;
- Представить интересы в суде.
И, в конечном итоге, нужно помнить, срок подачи жалобы на решение ПФУ составляет 10 дней. Срок подачи иска в суд составляет 3 месяца.
Что такое пенсионный фонд Украины?
Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, осуществляющий руководство и управление солидарной системой общеобязательного государственного пенсионного обеспечения, проводит сбор, накопление и учет страховых взносов, назначает пенсии и готовит документы для их выплаты, обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, пенсий за особые заслуги перед Украиной, пособия на погребение, других социальных выплат, сообщает" Википедия".
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