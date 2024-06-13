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Как проверить, правильно ли начислили пенсии и не попасть впросак

Дмитрий Видоменко
13 июня 2024, 15:37
196
"Где и как проверить правильность начисления пенсии?" - эти вопросом наверняка задаются в Украине миллионы людей. Главред детально на него отвечает.
Пенсионеры, очереди
Как самому проверить правильность начисления пенсии? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и УНИАН

Проверить правильность начисления пенсии в Украине можно через официальный сайт Пенсионного фонда в органах социальной защиты, сообщает специализированное издание "На Пенсии".

Как самому проверить правильность начисления пенсии?

Во-первых, записаться в региональное отделение Пенсионного фонда можно через электронную очередь. Для этого нужно записаться на прием на официальном сайте ПФУ ‒ в строго назначенное время нужно будет прийти в филиал ведомства с полным пакетом документов (паспорт, идентификационный код и пенсионное удостоверение).

Далее нужно авторизироваться на сайте ПФУ и перейти в раздел "Мои пенсионные выплаты".

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В этом разделе можно просмотреть:

  • Размер пенсии;
  • Периоды, включенные в страховой стаж;
  • Средняя зарплата, взятая за основу для расчета пенсии;

Расчет пенсии.

  • Также может загрузить мобильное приложение ПФУ:
  • Скачать приложение "ПФУ" из App Store или Google Play.
  • Авторизироваться в приложении.

В приложении можно просмотреть:

  • Размер пенсии;
  • Периоды, включенные в страховой стаж;
  • Средняя зарплата, взятая за основу для расчета пенсии;
  • Собственно расчет пенсии.

Что за проект "На пенсии"?

Информационный портал, на базе популярного печатного издания – газеты "На пенсии". Доступным языком освещаем вопросы пенсии, пенсионного обеспечения, льгот, субсидий в Украине, а также о жизни пенсионеров, сообщает "На пенсии".

Пенсионеры, очереди

Что делать, если не согласен с размером пенсии?

Если человек не согласен с начислением пенсии, то можно обратиться в высший орган Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в регионе, где он проживает ‒ управление ведомства в области. И может подать жалобу на решение ПФУ о начислении пенсии. Жалобу можно подать лично, по почте или через электронную очередь на сайте ведомства.

Далее можно обратиться в суд по месту регистрации и подать исковое заявление о перерасчете пенсии. В суде вам нужно будет доказать, что пенсия была начислена неправильно.

В некоторых случаях придется обратиться в органы социальной защиты ‒ его сотрудники могут помочь разобраться в вопросах начисления пенсии и помочь оформить все необходимые документы для подачи жалобы или искового заявления в суд.

Кроме того, можно обратиться к юристу. Он может помочь:

  • оценить законность начисления пенсии;
  • Составить жалобу или исковое заявление в суд;
  • Представить интересы в суде.

И, в конечном итоге, нужно помнить, срок подачи жалобы на решение ПФУ составляет 10 дней. Срок подачи иска в суд составляет 3 месяца.

Что такое пенсионный фонд Украины?

Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, осуществляющий руководство и управление солидарной системой общеобязательного государственного пенсионного обеспечения, проводит сбор, накопление и учет страховых взносов, назначает пенсии и готовит документы для их выплаты, обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, пенсий за особые заслуги перед Украиной, пособия на погребение, других социальных выплат, сообщает" Википедия".

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