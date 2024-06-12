Что делать, чтобы еда не прилипала к сковородке: 3 беспроигрышных трюка

Придерживаясь этих простых правил, ваша пища больше не будет прилипать к поверхности сковороды при каждом приготовлении.

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Что делать, чтобы еда не прилипала к сковородке / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Приготовление пищи на сковородке требует внимательности - малейшая неосторожность может привести к серьезным последствиям в виде подгоревших блюд или пережаренной пищи.

Чтобы предотвратить прилипание пищи к сковороде, некоторые люди используют слишком много масла, но этого можно делать.

Что делать, если пригорает сковорода?

Трюк с солью. Сначала поставьте сковороду на огонь и добавьте столовую ложку кокосового ореха. Дайте ему растаять, не забывая поворачивать сковороду, чтобы края были равномерно покрыты. Затем уберите излишки масла. Насыпьте щедрое количество соли, чтобы покрыть дно сковороды.

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Протрите сковороду бумажным полотенцем, не забывая о краях, а затем удалите всю соль другим чистым бумажным полотенцем. Благодаря этому трюку еда больше не будет прилипать к сковороде, пишет Sante+.

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Имейте в виду, что этой процедуры хватит лишь на несколько приготовлений, и вам придется повторить ее, когда вы заметите, что еда снова прилипает к сковороде во время приготовления.

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Что делать, если сковорода начала пригорать?

Еще один простой способ предотвратить прилипание пищи ко дну сковороды - предварительно разогреть ее. После этого налейте масло и оставьте его слегка нагреваться, прежде чем класть в него продукты.

Чтобы пища не пригорала в кастрюле из нержавеющей стали, готовьте на медленном огне. Это не только предотвратит подгорание пищи, но и прилипание ее к поверхности кастрюли.

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