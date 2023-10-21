Почему нельзя жарить на поцарапанной сковородке: большинство людей об этом не знают

Если тефлоновая сковородка очень долго служила вам "верой и правдой", но со временем на ее поверхности появились царапины или верхний внутренний слой и вообще начал стираться, то логично возникает вопрос, можно ли готовить в поцарапанной сковороде. Ответ на этот вопрос – нельзя. Последствия ведь могут быть плохими.
Почему нельзя жарить на сковороде с царапиной
От сковородки, на которой появилась царапина или у которой был серьезно поврежден верхний слой, следует избавиться. Продолжать готовить еду в ней небезопасно для здоровья. Дело в том, что при разогреве или приготовлении пищи поврежденное тефлоновое покрытие выделяет ядовитую пластиковую кислоту.
Как правильно пользоваться тефлоновой сковородкой
Едва ли не наибольшей популярностью сейчас пользуются алюминиевые сковородки с антипригарным покрытием, в основном из-за привлекательной цены. Но не все знают, что алюминиевая сковорода с таким покрытием, имеющая более тонкие стенки, подходит только для разогрева пищи или приготовления несложных блюд – например, яичницы.
При этом также следует помнить, что тефлон боится высоких температур. Максимальная температура, до которой его можно разогревать – до 180 градусов. Если она будет выше, возможно выделение вредных веществ.
Также при пользовании сковородкой с таким покрытием следует использовать для перемешивания пищи только деревянные лопатки, ведь металлические могут оставить царапины или даже большие повреждения на поверхности.
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