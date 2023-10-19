Нужно найти бабочку за 15 секунд: чрезвычайно сложная оптическая иллюзия

Бабочку в парке сможет заметить не каждый, ведь она очень хорошо спряталась.

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Нужно найти бабочку в парке за 15 секунд/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, fresherslive

Оптические иллюзии и различные головоломки очень хорошо тренируют мозг и учат его замечать такие детали, на которые он раньше даже не обращал внимание. Такие загадки являются своеобразной тренировкой для мозга так же, как спорт тренирует тело. Следующая загадка может оказаться сложнее, чем можно себе представить – нужно будет найти бабочку на фото парка.

На выполнение задания дается всего 15 секунд, поэтому придется спешить, пишет Fresherslive. Для того, чтобы следить за временем, будет удобно пользоваться секундомером или включить себе таймер.

Если вам не удается найти бабочку именно за это время, расстраиваться не стоит, ведь загадка и вправду сложная. Просто соберите в кучу все свои силы, сконцентрируйтесь на картинке и попытайтесь найти скрытое насекомое как можно скорее.

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Можно также разгадывать эту загадку не самостоятельно, а привлекая к этому своих родных и друзей. Вы можете пытаться найти бабочку параллельно, а затем сравнить, у кого сколько времени на это уйдет, и определить победителя.

Найти насекомое на изображении парка с зелеными деревьями и кустами будет непросто, ведь спрятаться там точно есть где. Но мы верим в ваши силы. Не сдавайтесь и двигайтесь вперед, и вам точно удастся выйти победителем.

Нужно найти бабочку в парке за 15 секунд/ fresherslive

Если вам не удается найти бабочку, даем небольшую подсказку – обратите внимание на участок картинки ближе к левому нижнему углу. Ничего там не замечаете?

Внизу мы оставили правильный ответ.

Бабочка спряталась ближе к левому нижнему углу/ fresherslive

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти скрытую крысу в поле за 17 секунд. На картинке с затейливым сюжетом увидеть животное будет трудно – у грызуна было где спрятаться, чтобы никто не мог его заметить.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти мышь в библиотеке за 12 секунд. Не каждый сможет найти мышь так быстро и еще и обогнать кота, который тоже за ней охотится.

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