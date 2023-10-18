Как заменить суржиковые слова "получається" и "канєшно": ответ языковеда

Также Авраменко объяснил, почему нельзя говорить "не дивлячись на щось", когда мы говорим, что что-то не принимаем во внимание.

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Авраменко объяснил, как заменить суржиковые слова "получається" и "канєшно"/ коллаж: Главред, фото: скрин, unsplash.com

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, какие суржиковые слова мы чаще всего употребляем в речи.

Он отметил, что к суржиковым словам, которые встречаются чаще всего, относятся слова "получається" и "канєшно". Языковед объяснил, как избегать этих слов и как их нужно заменить.

"Сегодня будем бороться с суржиком. Одним из самых распространенных является суржиковое слово "получається". Избегайте этого слова и говорите "виходить", – отметил языковед.

Слово "канєшно" нужно заменить на "звичайно" или "звісно".

Также Авраменко отметил, что нельзя использовать слово "дєвочки" – правильно сказать "дівчатка".

"И еще один момент – "не дивлячись на мову". Когда мы не принимаем чего-то во внимание, то следует сказать "не зважаючи на" или "попри". "Не дивлячись" мы говорим тогда, когда не направляем на что-то свой взгляд, например, "переходити дорогу, не дивлячись на світлофор", – сказал языковед.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, какие суржиковые слова самые типичные:

Ранее языковед Авраменко объяснил, как правильно - "поверхові знання" или "поверхневі". Нередко можно перепутать, какое из этих двух слов стоит использовать, когда мы говорим о неглубоких знаниях.

Также ранее языковед Авраменко рассказал, можно ли поздравлять с "наступаючим святом". Чтобы не допускать такой ошибки, нужно знать, какими словами можно заменить это слово.

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