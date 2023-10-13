Как правильно говорить - "ЇХ речі" или "ЇХНІ речі": Авраменко призвал не совершать ошибку

В употреблении этих слов нередко может возникать путаница. Языковед объяснил, как избежать ошибок, используя эти слова.

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Александр Авраменко, украинский язык / скрин, unsplash.com

Когда мы употребляем слова "їх" и "їхні" в речи, нередко может возникать вопрос, в каких случаях стоит говорить каждый из них.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, есть ли различие между этими словами.

"Сегодня мы выясним, когда следует использовать местоимения "їх", а когда – "їхні". О различении этих местоимений не писал только ленивый языковед. В одних трудах вы можете найти одни мысли относительно различения местоимений "ъх" и "їхній", в других – другие, а иногда даже диаметрально противоположные", – отметил языковед.

Авраменко объяснил, что эти слова на самом деле синонимы, в чем можно убедиться, развернув любой словарь. Но синонимами они являются только тогда, когда речь идет о принадлежности кому-то или чему-то.

"Я советую вам сделать вот так. Возьмите любой словарь – или авторитетный словарь Гринченко, или академический советский 11-томник, или любой современный словарь, и вы убедитесь, что слова "їх" и "їхні" – синонимы. Между ними можно поставить знак равно, когда речь идет о принадлежности кому-то или чему-то. Итак, правильно сказать и "це їх речі", и "це їхні речі", – отметил он.

А вот "чекати" мы можем только "їх", поскольку здесь речь не идет о принадлежности кому-то или чему-то, подчеркнул языковед.

"Кстати, обратите внимание на только что использованное мной слово "належність". Только "належність", ни в коем случае не "приналежність". Украинские словари не знают слова "приналежність", которое, к сожалению, я встречал даже на страницах украинских учебников", – добавил Авраменко.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, как правильно говорить – "їх речі" или "їхні речі":

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее Авраменко объяснил, как правильно говорить - "жилий" или "житловий будинок". Эти слова имеют совершенно разное значение, поэтому не стоит путать их в речи.

Также ранее языковед рассказал, как правильно говорить - "процент" или "відсоток". Также он объяснил, как правильно - "вміст жиру становить три відсотки" или "складає три відсотки".

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