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Надо найти спящего кота среди камней за 10 секунд: загадка, которую решат единицы

Алёна Воронина
11 октября 2023, 06:55
Заметить, где же именно спрятался котик, сможет не каждый. Готовы ли вы проверить свою внимательность?
Кот, оптическая иллюстрация
Нужно найти спящего кота среди камней за 10 секунд/ коллаж: Главред, фото: fresherslive, unsplash.com

Оптические иллюзии всегда нелегко разгадать. Логические задачи, которые основываются на таких картинках, показывают нам реальность в измененном виде. Поэтому что-либо или кого-либо, кто был "зашифрован" в таком рисунке, могут заметить только очень внимательные люди. Следующая загадка может очень сильно запутать, ведь нужно будет найти спящего котика среди камней на побережье.

На выполнение задания дается всего 10 секунд, пишет Fresherslive. Если вы готовы бросить себе вызов и посоревноваться со временем, тогда вперед.

Легче будет разгадывать загадку, если ваш взгляд не будет двигаться хаотично в разные стороны, а сосредоточится на "исследовании" рисунка, поделив его на условные квадраты. Нужно будет осматривать квадрат за квадратом, передвигаясь каждый раз к следующему, если на предыдущем котика не было обнаружено.

видео дня

Животное так искусно спряталось, что заметить его смогут лишь очень внимательные люди. Попробуйте проверить свои силы, разгадав эту загадку.

Можете привлечь к разгадыванию своих родных, предложив им посоревноваться с вами. Определите, сколько времени ушло на разгадывание загадки у каждого из вас и определите победителя.

Оптическая иллюзия
Нужно найти спящего кота среди камней за 10 секунд/ fresherslive

Если вам не удается найти котика, который очень хорошо спрятался среди камней, даем небольшую подсказку – внимательно присмотритесь к участку картинки у левого края.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Оптическая иллюзия
Кот спрятался у левого края картинки/ fresherslive

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти медведя в лесу за 14 секунд. Только люди с чрезвычайной наблюдательностью смогут выполнить эту задачу.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти быка на картинке за 15 секунд. Не каждому удастся разгадать эту загадку, еще и за такой короткий промежуток времени.

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