Лишь единицы найдут цифру 5 среди 3 за 10 секунд: удивительная загадка для самых внимательных

Если вы уверены, что можете бросить себе вызов и посоревноваться со временем, разгадывая загадки на скорость, тогда готовьтесь к сложностям.

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Нужно найти цифру 5 среди 3 за 10 секунд/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, fresherslive

Головоломки и оптические иллюзии помогают тренировать мозг так же, как спорт тренирует тело. Поэтому полезно разгадывать подобные загадки ежедневно – достаточно будет тратить на это хотя бы небольшое количество времени. Следующая загадка может запутать даже самых внимательных людей – нужно найти цифру 5 среди троек.

На выполнение задания дается ограниченное количество времени – всего 10 секунд. Поэтому придется быть максимально внимательными, разгадывая эту загадку, пишет Fresherslive.

На картинке мы видим большое количество цифр 3, которые размещены в строки и столбцы. На первый взгляд кажется, что среди них нет никаких отличительных цифр, но на самом деле это не так. Где-то незаметно притаилась пятерка, разыскать которую будет непросто.

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Попробуйте сперва окинуть глазом всю картинку в целом – вдруг вам повезет и удастся сразу заметить цифру 5. Если такой трюк на дал результатов, тогда действуйте другим методом – быстро осматривайте все цифры, двигаясь взглядом по очереди или по каждому столбцу, или по каждой строке.

Ваша настойчивость и терпеливость точно даст результат. Но не стоит расстраиваться, если на выполнение задания понадобится больше времени, чем 10 секунд, ведь так быстро разгадать загадку сможет не каждый.

Нужно найти цифру 5 среди 3 за 10 секунд/ fresherslive

Если вам не удается найти цифру 5 среди троек, даем небольшую подсказку – обратите внимание на седьмой столбик слева ближе к середине по вертикали.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Цифру 5 заметить непросто/ fresherslive

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти 6 скрытых слов на рисунке за 12 секунд. Не каждый сможет справиться с этой задачей, тем более за такой короткий промежуток времени.

Также ранее мы рассказывали об оптической иллюзии, в которой нужно найти число 780 за 10 секунд. Большое количество чисел на картинке сможет запутать любого, поэтому справиться с задачей так быстро смогут лишь единицы.

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