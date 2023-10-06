Почему нельзя говорить "підніматися вгору" и "офіційні документи": объяснение Авраменко

Большинство людей не замечают ошибок в словосочетаниях "вітати з досягнутими успіхами", "виправляти наявні помилки" и ряде других.

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Авраменко объяснил, почему нельзя говорить "підніматися вгору" и "офіційні документи"/ коллаж: Главред, фото: скрин

В некоторых словосочетаниях мы незаметно для себя можем употреблять слова, без которых там точно можно было бы обойтись. Такие лишние слова можно выбросить из фразы, не изменив сути высказывания.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, как избавиться от "пустых слов" в речи.

"Сегодня разговор о лишних, пустых словах. Вот, скажем, соединения слов "офіційні документи" или "підніматися вгору". На первый взгляд, всё в пределах нормы. Но зачем использовать слова, которые ничего не добавляют. "Документи" – это ведь и так официальные бумаги. Так для чего добавлять прилагательное "офіційні". Так же "підніматися вгору". Разве можно "підніматися вниз"? Здесь слово "вгору" лишнее", – объяснил языковед.

Он обратил внимание, что таких слов-дублетов в нашем языковом пространстве пруд пруди. Еще одним из таких примеров является фраза "вітати з досягнутими успіхами". Здесь не нужно употреблять слово "досягнуті", ведь никому не пришло бы в голову поздравлять с успехами, которых не достигнуто, отметил Авраменко.

Также языковед сказал, что у нас часто "виправляють наявні помилки", не задумываясь о том, что разве можно исправлять ошибки, которых нет. А еще у нас часто "обговорюють результати проведених виборів" – так, будто бы можно обсуждать результаты непроведенных выборов.

"Друзья, избыточные, а следовательно, пустые слова называют словоблудием. Поэтому избегаем их и заботимся о чистоте своей речи", – подытожил Авраменко.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, почему нельзя говорить "підніматися вгору" и "офіційні документи":

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее языковед Авраменко рассказал, как сказать на украинском "редко, но метко" и "вешать лапшу". Во время перевода некоторых фразеологизмов с русского языка на украинский можно случайно допустить очень распространенные ошибки, о которых догадываются не все.

Также ранее Авраменко объяснил, почему нельзя говорить "боль в области сердца". Часто мы неправильно используем слово "область", используя его так, как оно применяется в русском языке.

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