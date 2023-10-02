Что означает слово "ровер" и можно ли его употреблять: Авраменко объяснил важные нюансы

Сейчас часто можно услышать это слово в речи, но стоит знать определенные предостережения, прежде чем его употреблять.

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Авраменко рассказал, можно ли употреблять слово "ровер"/ коллаж: Главред, фото: скрин

Как синоним слова "велосипед" сейчас часто употребляют "ровер". Но всегда ли эти слова можно использовать как синонимы?

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, почему слово "ровер" можно использовать не всегда и какие есть предостережения.

"Слово "ровер" происходит от английского языка, в котором обозначал название британской компании Rover, производившей первые велосипеды с двумя колесами одинакового размера. В украинском языке "ровер" − это то же самое, что велосипед. Это слово диалектное, ведь распространено преимущественно на западе Украины", − рассказал языковед.

Авраменко подчеркнул, что диалектные слова можно использовать, ведь это живоязычные элементы. Диалектизмы не являются языковым мусором, как, например, суржик.

"Правда, диалектизмы можно употреблять только в быту, в устном разговоре, а в официальном общении их надо избегать", − обратил внимание языковед.

В то же время он добавил, что если какое-то диалектное слово начинают широко употреблять во всей стране, то со временем оно приобретает статус литературного.

"В качестве примера можно привести диалектное слово "навзаєм", которое сейчас широко начали употреблять в средствах массовой информации, в соцсетях, в основном в поздравлениях: на "Вітаю зі святом" кто-то отвечает "Взаємно", а кто-то "Навзаєм". Как бы то ни было, а во всем должна быть мера, поэтому злоупотреблять диалектизмами тоже не стоит", − сказал Авраменко.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, украинское ли слово "ровер" и можно ли его употреблять:

Ранее языковед Авраменко рассказал, как правильно говорить - "за пару хвилин" или "за декілька хвилин". Языковед отметил, что мы часто можем делать такую ошибку в речи и даже не замечать этого.

Также Авраменко ранее объяснил, существует ли в украинском языке слово "чотиридесят". Языковед рассказал, почему мы используем слово "сорок", а не "чотиридесят", по аналогии с "п’ятдесят", "шістдесят" и т. п.

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