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"Турція" или "Туреччина", "Молдавія" или "Молдова": какие страны мы называем неправильно

Алёна Воронина
22 сентября 2023, 14:20 обновлено 22 сентября, 14:20
Языковед Авраменко перечислил целый ряд стран, в названиях которых чаще всего многие допускают ошибку.
Александр Авраменко, украинский язык
Авраменко сказал, какие страны мы называем неправильно/ коллаж: Главред, фото: скрин

Время от времени можно увидеть, как некоторые страны называют неправильно, и не только в речи, но и в письме. Например, на ценниках некоторых товаров на прилавках магазинов нередко можно заметить название страны происхождения – "Турція".

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, почему неправильно говорить "Турція", и в названиях каких еще стран мы допускаем ошибки.

"Сегодня поведем разговор о названиях стран. Оказывается, отдельные из них иногда неправильно называют и делают это даже на письме. Далеко за примером ходить не надо – зайдем в супермаркет и что мы там увидим на ценнике? "Турція". Но нет в украинском языке такого слова. На украинском правильно называть эту страну "Туреччиною", – отметил языковед.

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Но не только название Турции часто искажают говорящие, говорит Авраменко. Вот еще несколько неправильных названий стран:

  • не "Арменія", а "Вірменія",
  • не "Венгрія", а "Угорщина",
  • не "Польша", а "Польща",
  • не "Білорусія", а "Білорусь",
  • не "Молдавія", а "Молдова",
  • не "Руминія", а "Румунія",
  • не "Германія", а "Німеччина".

"А на вершине сегодняшнего хит-парада языковых невзгод "Словакія". Нет, не "Словакія", а "Словаччина", – обратил внимание языковед.

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее Авраменко рассказал, существует ли в украинском языке слово "чотиридесят". Языковед, почему мы используем слово сорок, а не "чотиридесят" по аналогии с пятьдесят, шестьдесят и т.п.

Также языковед ранее объяснил, как правильно - "за пару хвилин" или "за декілька хвлиин". Языковед отметил, что мы часто можем делать такую ошибку в речи и даже не замечать этого.

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