Как правильно говорить – "авто" или "автівка": Авраменко объяснил дилемму

Одно из этих слов является разговорным вариантом и еще не попало в словари, хотя имеет все возможности там оказаться.

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Авраменко объяснил – как правильно говорить – "авто" или "автівка"/ коллаж: Главред, фото: скрин

Иногда может возникнуть вопрос, какое слово правильно использовать в качестве сокращенной версии слова "автомобіль". Ведь в наше время можно услышать две версии – "авто" и "автівка".

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, что правильно употреблять оба слова. Но одно из них – это разговорный вариант, которого еще нет в словарях.

"Слова "автівка" нет в украинских словарях. Это новое слово, имеющее разговорный оттенок. Оно уверенно завоевывает свои позиции в современном языковом пространстве, и я не удивлюсь, если впоследствии "автівка" попадет в словари и таким образом приобретет официальный статус в языке", – отметил языковед. видео дня

В то же время он объяснил, что слово "автівка" обозначает любое авто – и грузовое, и легковое.

"Кстати, "авто", как и "метро", "кіно" не спрягаются. А также хочу обратить ваше внимание на слово "вантажівка". Правильно говорить не "вантАжівка", а "вантажІвка" – ударение падает на "і", – добавил Авраменко.

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее Авраменко рассказал, существует ли в украинском языке слово "чотиридесят". Языковед рассказал, почему мы используем слово сорок, а не "чотиридесят", по аналогии с "п’ятдесят", "шістдесят" и т.п.

Также языковед ранее объяснил, как правильно - "за пару хвилин" или "за декілька хвилин". Язіковед отметил, что мы часто можем делать такую ошибку в речи и даже не замечать этого.

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