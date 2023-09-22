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Почему магазинное молоко не скисает: неожиданный ответ, о котором знают не все

Алёна Воронина
22 сентября 2023, 03:40
Магазинное молоко существенно отличается от того, которое мы покупаем на рынке.
Молоко
Почему магазинное молоко не скисает/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Большинство из нас хотя бы раз задавали себе вопрос, почему приобретенное на рынке молоко скисает быстрее, а вот то, которое мы купили в магазине, остается свежим дольше. Некоторые считают, что секрет того, почему магазинное молоко не скисает, в том, что в его составе есть некая "химия". Но ответ на этот вопрос проще.

Дело в том, что молоко, которое мы покупаем в магазине, проходит на заводе особую проверку и термическую обработку. Только после всех этапов проверки и обработки оно расфасовывается в специальную упаковку.

Когда сырье попадает на завод, то его сначала проверяют в лаборатории, чтобы исключить наличие патогенных микроорганизмов. Также проверяется, не содержит ли молоко соматические клетки – если они есть, то это указывает на заболевание маститом животного, от которого взято молоко. Проверяется также, не содержит ли сырье остатков ветеринарных препаратов, например, антибиотиков.

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Если молоко прошло проверку и с ним всё хорошо, то его отправляют на термическую обработку. Такая обработка убивает вредную микрофлору. Но интересно, что полезная микрофлора уничтожается также. После этого всего молоко хранится дольше.

Существует три вида тепловой обработки, которую могут применять к молоку:

  • пастеризация – когда его нагревают до 60-70 градусов, но не сразу, а в течение получаса;
  • ультрапастеризация – когда очень резко происходит нагрев до 135-150 градусов, а затем молоко быстро охлаждают до 4 градусов;
  • стерилизация – когда молоко кипятят 10-15 минут, доведя его до 60-70 градусов.

После обработки молоко расфасовывают в новую упаковку, при этом должны быть соблюдены все санитарные правила.

Подобная обработка молока, которая проводится на заводе, по сути забирает из продукта не только всё вредное, но и много полезного. Однако здесь стоит понимать, что молоко, которое вы покупаете на ферме или на рынке у бабушки, вы также будете кипятить дома, поэтому эффект получится практически тот же самый.

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