Как правильно – "за пару хвилин" или "за кілька хвилин": Авраменко удивил ответом

Языковед отметил, что мы часто можем делать такую ошибку в речи и даже не замечать этого.

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Авраменко объяснил, как правильно говорить – "за пару хвилин" или "за кілька хвилин"/ коллаж: Главред, фото: скрин

Когда мы хотим сказать, что сделали что-то очень быстро, то время от времени само напрашивается на язык выражение "я зробив/зробила це за пару хвилин". Но на самом деле так говорить неправильно.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, в чем тут ошибка, и почему вместо слова "пару" нужно использовать "кілька".

"В украинском языке слово "пара" обозначает два предмета, чем-то между собой связанных. Например, "пара шкарпеток", "пара запряжених коней", "пара фігуристів", "закохана пара", – отметил языковед.

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Он пояснил, что это в русском языке словом "пара" можно обозначить несколько предметов. Например, " через пару минут" – это через три, пять или десять минут.

"Если же речь идет о небольшом количестве – от трех до десяти, то в украинском языке надо употреблять "кілька" или "декілька", – подчеркнул Авраменко.

Интересно, что "пара", выходящяя из чайника при нагревании воды, и "пара" как два связанных объекта – это слова омонимы. Омонимами называют слова, которые пишутся одинаково, но имеют разные значения.

Также омонимами являются слова "кілька" (рыба в томатном соусе) и "кілька" (то есть несколько).

Ранее Авраменко рассказал, как правильно - "проїзний квиток" или "проїздний". Языковед также объяснил, правильно ли писать "устні вправи" и "областний конкурс".

Также ранее языковед объяснил, как правильно говорить - "усміхатися" или "посміхатися". Эти слова довольно часто путают или употребляют как синонимы, не замечая разницы в значениях. На самом деле это не одно и то же.

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