Как правильно говорить – "посміхатися" или "усміхатися": Авраменко объяснил отличие

Эти слова довольно часто путают или употребляют как синонимы, не замечая разницы в значениях.

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Авраменко объяснил, как правильно говорить – "посміхатися" или "усміхатися"/ коллаж: Главред, фото: скрин

Нередко в разговоре с другими людьми можно услышать, что слова "посміхатися" и "усміхатися" употребляют как синонимы. На самом же деле эти слова имеют существенное различие в значении, которое нужно учитывать, когда мы их используем.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, что означает каждое из этих слов и как правильно их употреблять.

"Сегодня выясним, есть ли различие в значении слов "усміхатися" и "посміхатися". Знаменитая Джоконда на картине Леонардо да Винчи "усміхається" или "посміхається"? На самом деле не всё так просто, как может показаться на первый взгляд", – отметил языковед. видео дня

По словам Авраменко, если улыбка человека открытая, дружелюбная, ласковая и ласковая, то она улыбается, а если выражение лица с насмешкой или насмешкой, то она улыбается.

"Кстати, ученые до сих пор не разгадали загадку – Мона Лиза "усміхається" или "посміхається". Как бы то ни было, а вы запомните: мягкая и нежная – "усмішка", а насмешливая и скептическая – "помішка". Вот и всё. Больше улыбайтесь, хорошего вам настроения, и не забудьте заботиться о чистоте своего языка", – подытожил Авраменко.

Ранее Авраменко объяснил, что такое "хвіртка", "кватирка" и "калитка". Не всем известно, что означают такие существительные, хотя предметами, которые они обозначают, мы можем часто пользоваться.

Также ранее языковед Авраменко объяснил, как сказать на украинском "под открытым небом". Неправильно говорить "музей під відкритим небом", ведь такое выражение является калькой из русского языка.

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