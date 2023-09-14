Почему "білет" и "квиток" – совершенно разные вещи: языковед ошарашил объяснением

На самом деле использовать эти слова как синонимы нельзя, говорит Авраменко.

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Авраменко сказал, почему "білет" и "квиток" – совсем разные вещи/ коллаж: Главред, фото: скрин

Часто можно услышать, как слова "білет" и "квиток" используются в речи как синонимы. На самом же деле делать так нельзя, ведь значение этих слов отличается.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, что означает каждое из этих слов и как их правильно использовать.

"Сегодня выясним, чем отличается "білет" от "квитка". На первый взгляд эти слова синонимы. Но это не так. "Білет" – это карточка с вопросами для тех, кто сдает экзамен. Говорят "екзаменаційний білет". Также билетом называют ценные бумаги, например, "лотерейний білет", "кредитний білет", – объяснил Авраменко.

Вместо этого "білет" – это купленная карта, которая дает право проезда или посещения какого-либо заведения, например театра. Также "білетом" называют документ, удостоверяющий принадлежность к какой-то организации. То есть билет может быть "студентський" или "профспілковий".

"А сейчас предлагаю проверить, запомнили ли вы значение слов "білет" и "квиток". Подумайте и скажите, "учнівським" или "проїзним" может быть "білет" или "квиток"? Определились с ответом? Да, "учнівським" или "проїзним" может быть конечно же "квиток", – отметил языковед.

Также он обратил внимание, что прилагательное "проїзний" надо писать без буквы "д".

Смотрите видео с объяснением Авраменко, чем отличается "білет" от "квитка":

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее языковед Авраменко объяснил, как сказать на украинском "лечащий врач". Также языковед объяснил, Можно ли называть врачей "докторами", и обратил внимание на одну важную особенность.

Также ранее Авраменко пояснил, почему "ваги" и "терези" - не одно и то же. Также языковед объяснил, почему мы часто неправильно произносим слово "ваги".

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