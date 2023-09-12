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Как сказать на украинском "лечащий врач": Авраменко указал на ошибку в переводе

Алёна Воронина
12 сентября 2023, 06:35
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Также языковед объяснил, можно ли говорить "доктор" на "лікарів", и обратил внимание на одну важную особенность.
Украинский язык, Александр Авраменко
Авраменко объяснил, как сказать на украинском "лечащий врач"/ коллаж: Главред, фото: скрин

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко объяснил, как правильно перевести на украинский язык русское словосочетание "лечащий врач". По его словам, такое сочетание слов с самого начала является неправильным.

"Часто спрашивают, какой украинский аналог соединения "лечащий врач". Отвечаю: сама формулировка "лечащий врач" – это масло масляное. И так же понятно, что врач лечит, а не, скажем, танцует или поет. Поэтому русское соединение "лечащий врач" передаем одним словом "лікар", – объяснил языковед.

Он добавил, что если всё-таки хочется как-то обозначить врача, который вас лечит, то можно сказать "особистий лікар", или же "персональний лікар".

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Также Авраменко объяснил, как правильно говорить – "лікар" или "доктор".

"Доктор" – это научная степень. Например, "доктор філософських наук", "доктор фізико-математичних наук" или "доктор медичних наук". Итак, в больницах работают не "доктори", а "лікарі", – отметил языковед.

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее Авраменко рассказал, чем "паливо" отличается от "пального". На самом деле эти два термина означают не одно и то же, а имеют существенное различие.

Напомним, ранее языковед Авраменко объяснил, почему неправильно говорить "дзвонити друзям". Языковед объяснил, как будет правильно говорить – "дзвонити друзям" или "телефонувати".

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украинский язык Александр Авраменко интересные новости
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