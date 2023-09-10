Лишь гении справятся с загадкой: нужно найти 5-го человека за 15 секунд

Группа из 4-х человек, разговаривающих на улице, сразу бросается в глаза. А вот еще одного человека смогут увидеть только те, кто умеет мыслить нестандартно.

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Нужно найти на картинке 5-го человека за 15 секунд/ коллаж: Главред, фото: fresherslive, ua.depositphotos.com

Разгадывание головоломок и оптических иллюзий хорошо развивает сообразительность и нестандартное мышление. Если тратить на такие загадки хотя бы небольшое количество времени ежедневно, очень быстро можно увидеть, как обостряется внимательность и наблюдательность. Следующая оптическая иллюзия заставит изрядно напрячь мозг, ведь нужно будет найти пятого солдата на картинке.

На разгадывание загадки дается всего 15 секунд, пишет Fresherslive. Если вы уверены, что сможете справиться за такой короткий промежуток времени – тогда вперед.

На картинке изображены четверо солдат из прошлых веков. Они стоят группой на улице и о чем-то оживленно беседуют. При этом они держат в руках палки.

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Казалось бы, что на улице кроме этих четырех человек больше никого нет. Но так кажется лишь на первый взгляд. Если хорошо присмотреться, то становится заметно, что на рисунке присутствует еще один солдат. Просто он так хорошо замаскировался, что увидеть его почти невозможно.

Чтобы быстро разгадать загадку, придется хорошо потрудиться и максимально сосредоточить свое внимание на задаче. Не стоит опускать руки, если вам не удается найти пятого человека на картинке за 15 секунд – за такой короткий промежуток времени сделать это будет очень трудно. Просто продолжайте поиски и определите, сколько лично у вас уйдет времени на поиски.

Можно даже посоревноваться с друзьями и определить, кто из вас потратит наименьшее количество времени на то, чтобы найти пятого солдата.

Нужно найти на картинке 5-го человека за 15 секунд/ fresherslive

Если вам не удается его найти, даем небольшую подсказку – переверните картинку вверх ногами и посмотрите на ветви деревьев позади изображенных на рисунке мужчин.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Найти еще одного человека будет непросто/ fresherslive

Ранее мы рассказывали об оптической иллюзии, в которой нужно найти 8 среди нулей. Всего за 20 секунд нужно разыскать цифру, которая выделяется из общего ряда.

Также мы рассказывали об очень сложной оптической иллюзии, в которой нужно разглядеть известного человека на картинке. Картинка построена таким образом, что не всем удастся угадать, о каком именно человеке идет речь.

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