Загадка для проверки на внимательность: только единицы найдут 5 отличий за 10 секунд

Две картинки отличаются друг от друга по пяти признакам. Но не всем удастся очень быстро заметить эти детали.

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Нужно найти 5 отличий между картинками за 10 секунд/ fresherslive

Оптические иллюзии и головоломки – это испытание своих способностей и внимательности. Но их преимущество также в том, что они помогают не только проверить себя и хорошо провести время, но и потренировать свой мозг. Следующая загадка как раз прекрасно подойдет для того, чтобы "расшевелить" себя и улучшить свои способности – нужно найти 5 отличий между этими картинками.

На двух одинаковых на первых взгляд картинках мы видим нарисованных гусей, которые стоят у водоема с водой. Кажется, что между рисунками вообще нет никакой разницы – но на самом деле это не так. Есть некоторые признаки, по которым они отличаются. Сможете ли вы эти признаки заметить?

Задание к тому же нужно выполнить всего за 10 секунд, пишет Fresherslive. А это будет под силу точно не всем.

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Если 10 секунд прошло, посчитайте, сколько различий между картинками вы смогли отыскать за этот короткий промежуток времени.

Не стоит расстраиваться, если вы отыскали не все отличия. Просто продолжайте поиски и проконтролируйте с помощью секундомера, сколько времени у вас на это уйдет.

Можете даже устроить соревнования со своими родными и друзьями и проверить, кто из вас сможет быстрее справиться с заданием и отыскать все признаки, которыми эти картинки отличаются друг от друга.

Нужно найти 5 отличий между картинками за 10 секунд/ fresherslive

Внизу мы оставили правильный ответ.

Найти различия не так просто/ fresherslive

Ранее мы рассказали об оптической иллюзии, в которой нужно найти снежного барса в горах за 8 секунд. Животное просто "слилось" с поверхностью гор, поэтому найти его будет очень непросто.

Также ранее мы рассказывали о запутанной загадке для самых внимательных, в которой нужно найти слово "лайм" за 7 секунд. Среди обилия слов "время" на английском языке спряталось всего одно слово "лайм", которое нужно заметить очень быстро.

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