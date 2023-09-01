Задача для гениев: нужно найти снежного барса в горах за 8 секунд

Животное просто "слилось" с поверхностью гор, поэтому найти его будет очень непросто.

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Нужно найти снежного барса в горах за 8 секунд/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, fresherslive

Оптические иллюзии и головоломки помогают тренировать мозг так же, как спорт тренирует тело. Благодаря разгадыванию таких загадок можно улучшить свою внимательность и научиться замечать такие детали, на которые раньше мы даже не обращали внимание.

Следующая оптическая иллюзия заставит применить всю свою наблюдательность, ведь нужно будет найти снежного барса в горах. При этом задачу нужно выполнить всего за 8 секунд, пишет Fresherslive.

На картинке мы видим заснеженные горы, которые вытягиваются прямо к небу. Кроме острых вершин и отвесных склонов, а также снега, который их покрывает, на картинке на первый взгляд больше никого и ничего нет. Но это ложное впечатление.

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На самом деле где-то среди гор спряталось животное – снежный барс. Он так хорошо замаскировался, что заметить его будет очень непросто.

Справиться с задачей, а тем более за такой короткий промежуток времени, сможет лишь небольшое количество людей.

Постарайтесь сосредоточиться на задаче, ни на что не отвлекаться и выполнить ее так быстро, как только сможете. Но не стоит расстраиваться, если это не получается быстро и с первого раза. Дайте себе еще один шанс и продолжайте поиски.

Нужно найти снежного барса в горах за 8 секунд/ fresherslive

Если вам не удается найти снежного барса, даем небольшую подсказку – обратите внимание на верхний левый угол картинки.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Снежный барс спрятался в левом верхнем углу/ fresherslive

Ранее мы рассказывали о запутанной загадке для самых внимательных, в которой нужно найти слово "лайм" за 7 секунд. Среди обилия слов "время" на английском языке спряталось всего одно слово "лайм", которое нужно заметить очень быстро.

Также мы рассказывали об оптической иллюзии, в которой нужно увидеть слово "лиса" за 5 секунд. Среди обилия слов "коробка" на английском языке спряталось слово "лиса". Увидеть его смогут лишь самые внимательные.

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