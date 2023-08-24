Загадка для тех, у кого острый глаз: нужно найти "невидимую" сойку в горах

Прекрасный горный пейзаж спрятал в себе практически "невидимую" птичку, и найти ее смогут лишь самые внимательные.

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Нужно найти сойку в горах за 10 секунд/ коллаж: Главред, фото: Unsplash, Fresherslive

Решение головоломок и оптических иллюзий помогает улучшить умственные способности и обострить вашу внимательность. Такие задачи улучшают способ нашего мышления, ведь заставляют расширять свое визуальное восприятие и мыслить нестандартно. Следующая загадка заставит применить все свои навыки – нужно будет найти зеленую сойку на фото горного пейзажа.

На разгадывание загадки дается всего 10 секунд. Если вы хотите проверить свою внимательность и скорость реакции и еще и посоревноваться со временем – тогда вперед, пишет Fresherslive.

На картинке мы видим великолепный пейзаж – на переднем плане небольшие хвойные деревья и покрытая травой горная вершина, на заднем плане – большие заснеженные горы, которые, на первый взгляд, вытягиваются почти к небу.

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Такой пейзаж завораживает, но в то же время он прячет в себе птичку, которая старается не попасть нам на глаза. Хоть сперва может показаться, что никакой живой души на фото нет, это не так. Просто сойка спряталась так искусно, что буквально "слилась с природой".

Попробуйте отыскать птичку, да еще и уложиться в предложенное время. Только самым сильным и внимательным удастся это сделать так быстро.

Но не стоит опускать руки и сдаваться, если вам не удалось выполнить задание за 10 секунд. Просто продолжайте искать, не обращая внимания на время.

Нужно найти сойку в горах за 10 секунд/ Fresherslive

Если вам не удается найти сойку, даем небольшую подсказку – обратите внимание на высокое дерево, которое растет в левой части рисунка. Никого не замечаете ближе к вершине дерева?

Внизу мы оставили правильный ответ.

Сойка спряталась на дереве/ Fresherslive

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти спрятанный перец чили. Жгучий плод хорошо замаскировался на тарелке с овощами и бобовыми, найти его нужно всего за 10 секунд.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти питона на берегу океана всего за 15 секунд. Змея очень хорошо спряталась, и заметить ее сможет не каждый. Успех улыбнется лишь единицам.

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