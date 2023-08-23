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Оптическая иллюзия чрезвычайно сложного уровня: нужно разглядеть лягушку на картинке

Алёна Воронина
23 августа 2023, 14:08 обновлено 23 августа, 14:08
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Не каждому удастся выполнить эту задачу, еще и уложиться в 15 секунд.
Лягушка, камень, оптическая иллюстрация
Нужно разглядеть лягушку на картинке за 15 секунд/ коллаж: Главред, фото: Unsplash, Fresherslive

Оптические иллюзии тренируют нас замечать мелкие и неочевидные детали. Если разгадывание таких загадок есть среди ваших хобби, то через короткий промежуток времени вероятнее всего придет удивление, насколько сильно улучшатся внимательность и умственные способности. Следующая загадка заставит вас проявить всю свою смекалку – нужно будет найти лягушку на загадочной картинке.

На выполнение задания дается всего 15 секунд, поэтому не стоит мешкать, пишет Fresherslive.

На картинке мы видим рельеф камня. Абстрактное фото запутывает наше зрение, ведь трудно разглядеть какие-то детали. Мы различаем только цвета и неровности каменной поверхности.

видео дня

На первый взгляд кажется, что на фото ничего больше нет, кроме поверхности камня. Но на самом деле это не так. Где-то там притаилась лягушка, которая очень хорошо замаскировалась. Заметить ее удастся только очень наблюдательным людям.

Попробуйте окинуть глазом всю картинку и разглядеть там спрятанное животное. Если не удается сделать это очень быстро, не стоит расстраиваться – просто продолжайте поиски до победного конца.

Когда разгадаете эту сложную загадку, можете предложить ее своим родным и друзьям – вдруг они тоже не прочь проверить свою внимательность и наблюдательность.

Оптическая иллюзия
Нужно разглядеть лягушку на картинке за 15 секунд/ Fresherslive

Если вам не удается найти лягушку, даем небольшую подсказку – обратите внимание на левый верхний угол картинки. Ничего странного там не замечаете?

Внизу мы оставили правильный ответ.

Оптическая иллюзия
Лягушка в верхнем левом углу/ Fresherslive

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти медвежонка в густом лесу. Задание надо выполнить всего за 15 секунд. Справиться за такой короткий отрезок времени смогут лишь единицы.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти питона на берегу океана всего за 15 секунд. Змея очень хорошо спряталась, и заметить ее сможет не каждый. Успех улыбнется лишь единицам.

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