Кто такой "бровар" и где ошибка в названии города Бровары: Авраменко удивил ответом

Со временем это слово стало забываться, но его использование возродилось благодаря рекламе.

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Авраменко объяснил, кто такой "бровар" и где ошибка в названии города Бровары/ коллаж: Главред, фото: скрин

Слово "бровар" использовалось с седой древности. Но в современности оно начало забываться, соответственно большинство людей даже не догадывается, что оно означает. Интересно, что возродила употребление этого слова реклама.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, что означает слово "бровар" и почему город Бровары под Киевом должен называться по-другому.

"Сегодня будем обогащать свой словарь и поведем разговор о слове "бровар". Слово "бровар" – устаревшее, оно известно в Украине с XVII века. Но сейчас его активно начали снова употреблять прежде всего с рекламной целью хмельного пенистого напитка", – отметил Авраменко.

Он объяснил, что "бровар" – это пивоваренный завод. Также в древности этим словом называли рабочего пивоваренного завода, то есть можно сказать, что "бровар" – это пивовар.

"Кстати, таким образом становится прозрачным и название города "Бровари", что под Киевом. Но согласно литературной норме город должен называться "Бровари", а не "Броварі", как "перукарі". Но так исторически сложилось, что ложную форму узаконили. Поэтому сегодня официальное название этого города – "Бровари", – объяснил языковед.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, кто такой "бровар":

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее Авраменко рассказал, почему неправильно говорить "менші ціни". Мы незаметно для себя самих совершаем ошибку, когда говорим: "У тому магазині ціни менші".

Также ранее языковед Авраменко рассказал, почему нельзя употреблять слово "купляти". Некоторые слова так прочно вросли в нашу ежедневную речь, что мы даже не догадываемся, что употреблять их нельзя.

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