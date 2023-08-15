Загадка для самых внимательных: нужно найти 2 котов на запутанной картинке

Большое количество предметов на рисунке будет отвлекать так сильно, что придется хорошенько напрячься для выполнения этого задания.

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Нужно найти 2 котов на картинке за 12 секунд/ коллаж: Главред, фото: Fresherslive, Unsplash

Ежедневное решение головоломок и оптических иллюзий поможет улучшить ваши умственные способности и обострить вашу внимательность и наблюдательность. Если же вы не фанат ежедневного разгадывания таких загадок, то можете выполнить хотя бы одну, чтобы проверить, насколько вы внимательный человек. Следующая оптическая иллюзия способна запутать кого угодно, ведь нужно будет найти двух котиков на загадочном рисунке.

На выполнение задания дается всего 12 секунд, пишет Fresherslive. Поэтому не стоит мешкать, а лучше сразу приступать к разгадыванию загадки.

На картинке мы видим комнату в доме, загроможденную множеством вещей, от книг, ламп и мебели до скрипки, деревянной бочки и даже праздничного торта. Такое скопление вещей, которые даже странно видеть все вместе в одной комнате, намеренно запутывает зрителя, чтобы не дать ему сконцентрироваться на главной задаче – найти котов.

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Среди этого беспорядка где-то спрятались два кота. И если первого из них увидеть еще относительно легко, то над поисками второго придется изрядно поработать.

Постарайтесь сосредоточиться на выполнении задания и не отвлекаться ни на что другое. Лишь полная сосредоточенность поможет выполнить задачу очень быстро.

Если вам не удается выполнить задание за 12 секунд, не стоит расстраиваться – просто продолжайте поиски, несмотря на время.

Нужно найти 2 котов на картинке за 12 секунд/ Fresherslive

Если прошло уже много времени, а вы до сих пор не нашли котиков, мы даем небольшую подсказку: первый спрятался за книгами в комнате, второй – за окном позади вазона.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Первый кот спрятался за книгами, второй – за окном/ Fresherslive

Ранее мы рассказывали об оптической иллюзии с подвохом, в которой нужно найти лису в зарослях за 8 секунд. Заметить животное среди густых деревьев в лесу – задача непростая.

Также ранее мы рассказывали о загадке для самых внимательных, в которой надо найти черную пантеру и спасти мальчика за 20 секунд. Нужно иметь действительно орлиное зрение, чтобы заметить хищника, подкрадывающегося к ребенку.

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