Загадка для людей с орлиным взглядом: нужно найти кольцо для принцессы

Отыскать спрятанный предмет на рисунке со сказочным сюжетом будет нелегко, поэтому справятся лишь самые сильные.

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Нужно найти кольцо для принцессы за 15 секунд/ Fresherslive, ua.depositphotos.com

Разгадывание различных загадок не позволяет мозгу "заржаветь", а постоянно держит его в тонусе. Поэтому даже несколько минут в день, которые вы посвятите такому занятию, помогут улучшать внимательность, наблюдательность и умственные способности. Следующая загадка заставит вас мыслить нестандартно, ведь нужно будет найти кольцо на картинке.

Спрятанный предмет нужно отыскать всего за 15 секунд, пишет Fresherslive. Поэтому не теряйте времени и сразу приступайте к выполнению задания.

На картинке мы видим сказочный сюжет – принцесса в платье и короне и с удивленным лицом склонилась над рекой. В водоеме лягушка сидит на листе водяной лилии (кувшинки) и держит в руках что-то похожее на мяч. При этом на голове лягушки также корона.

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На заднем плане виден замок, в котором, очевидно, живет принцесса. И где-то среди этого всего было спрятано кольцо, которое нужно отыскать за ограниченное количество времени.

Попробуйте выполнить эту задачу за 15 секунд. Но не стоит расстраиваться, если вам не удалось сделать это настолько быстро, ведь загадка не простая.

Придется "просканировать" глазами всю картинку, чтобы добиться нужного результата. Но даже если задача кажется вам очень сложной, не стоит опускать руки – просто продолжайте искать.

Нужно найти кольцо для принцессы за 15 секунд/ Fresherslive

Если вам не удается найти кольцо на картинке со сказочным сюжетом, даем небольшую подсказку – обратите внимание на цветы возле принцессы.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Кольцо спрятано на цветке/ Fresherslive

Ранее мы рассказывали о запутанной загадке с невероятным ответом, в которой нужно найти тигра в лесу. Даже если вы считаете себя очень внимательными, не стоит думать, что эту загадку удастся разгадать быстро.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти хорошо замаскированную змею среди листьев. Только самые внимательные смогут заметить то, что скрывается от нашего взгляда между листьями в лесу.

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