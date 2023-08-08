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Как правильно говорить – "копіЙОк" или "копІйок": Авраменко поставил точку в дилемме

Алёна Воронина
8 августа 2023, 06:25
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Часто можно запутаться, где же будет правильно поставить ударение в этом слове.
Украинский язык, Александр Авраменко
Авраменко объяснил, как правильно говорить – "копіЙОк" или "копІйок"/ коллаж: Главред, фото: скрин

В речи окружающих нас людей часто можно услышать, что слово "копійки" в определенных формах подчеркивают по разному – то говорят "копіЙОк", а то "копІйок".

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, как правильно ставить ударение в этом слове во множественном числе.

Он отметил, что трехсложные существительные на "-ка", например, "приказка" или "копійка" во множественном числе имеют ударение на окончании – "приказкИ", "копійкИ".

"Правда, с числительными два, три и четыре ударение ставим такое, как и в единственном числе – "дві прИказки", "три копІйки", – отметил Авраменко.

С остальными числительными ударение также ставим такое, как в единственном числе.

"А как же с остальными числительными. Вот тут все словари почему-то молчат. И только последнее издание академического русско-украинского словаря Виталия Жаворонка нам позволяет ставить ударение так, как в единственном числе – "пять копІйок" и "двадцять сім копІйок", – объяснил языковед.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, как правильно говорить – "п’ять копІйок" или "п’ять копійОк":

Ранее Авраменко объяснил, что не так с фразой "ця спідниця кинулася в очі". Употреблять слово "кинутися" в таком контексте неправильно, ведь "кинутися в очі" может только свирепый котенок.

Также ранее Авраменко объяснил, как сказать на украинском "встречают по одежке". Часто мы впадаем в ступор, когда приходится искать украинский аналог распространенной поговорки. И большинство из нас даже не догадывается, как правильно.

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