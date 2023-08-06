Что не так с фразой "ця спідниця кинулася в очі": Авраменко озадачил ответом

Употреблять слово "кинутися" в таком контексте неправильно, ведь "кинутися в очі" может только свирепый котенок.

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Авраменко объяснил, что не так с фразой "ця спідниця кинулася в очі"/ коллаж: Главред, фото: скрін

Часто в разговоре с друзьями или знакомыми можно услышать фразу "та сукня кинулася мені в очі" или что-то подобное. Однако на самом деле так говорить неправильно – нельзя использовать слово "кинулася" в таком контексте.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, в чем заключается ошибка и как эта фраза должна звучать в правильном варианте.

"Сегодня поведем разговор об обычных словосочетаниях и стойких. Между прочим, устойчивые соединения слов называют фразеологизмами. Их, кстати не надо воспринимать буквально. Например, "ховати голову в пісок" означает убегать от опасности. Или "ловити гав" – значит быть невнимательным или же ничего не делать. А вот как сказать о какой-то яркой вещи, которая сразу привлекает наше внимание?", – отметил языковед.

Он сказал, что часто люди используют в речи, например, такие фразы: "Її яскрава спідниця одразу кинулася мені в очі".

"Правильно? Неправильно. "Кидається в очі" лишь свирепый котенок, и может, между прочим, их выцарапать. А как же правильно сказать о какой-то яркой вещи, которая сразу привлекает наше внимание? "Впадати в око" или "впадати у вічі". Итак, в приведенном предложении нужно было сказать: "Її яскрава спідниця відразу мені впала в око", а не "кинулася", – объяснил Авраменко.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, почему неправильно говорить "ця спідниця кинулася в очі":

Ранее Авраменко объяснил, почему говорить "піцерІя" и "начИнка" – неправильно. Некоторые акценты очень распространенных слов так прочно "вросли" в нашу речь, что мы даже не замечаем, что произносим неправильно.

Также ранее Авраменко объяснил, почему нельзя употреблять слово "холостяк", а также рассказал, как правильно говорить – "заміжня жінка" или "одружена".

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