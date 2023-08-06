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Загадка, которая запутает даже гениев: нужно найти муравья среди пчел

Алёна Воронина
6 августа 2023, 07:05
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Муравья нужно найти всего за 19 секунд. В водовороте насекомых ваш взгляд просто запутается.
Муравей, головоломка
Нужно найти муравья среди пчел за 19 секунд/ коллаж: Главред, фото: Fresherslive, ua.depositphotos.com

Решение головоломок и различных загадок "закаляет" мозг и помогает улучшить умственные способности. Если разгадывать такие загадки ежедневно, то уже очень скоро вы увидите невероятный результат. Следующая загадка способна запутать кого угодно, ведь нужно будет найти муравья среди пчел.

Вам придется посоревноваться со временем, ведь на выполнение задания дается всего 19 секунд, пишет Fresherslive.

На картинке мы видим большое количество пчел. Они так хаотично летают, что почти невозможно детально рассмотреть каждую из них. Но где-то среди них спрятался муравей. Пчелки не замечают в своей компании незваную гостью. А сможете ли заметить вы?

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Постарайтесь отложить в сторону всё, что вас отвлекает, и сосредоточиться на выполнении задания. Так вам удастся справиться с ним гораздо быстрее.

Также не забывайте следить за временем – не бойтесь бросить себе вызов и попытаться разгадать загадку, уложившись в предложенный отрезок времени.

Однако если вам не удается решить задачу за 19 секунд, не стоит расстраиваться, ведь задача непростая. Просто продолжайте поиски, несмотря на время.

Головоломка
Нужно найти муравья среди пчел за 19 секунд/ Fresherslive

Если вам не удается быстро найти муравья среди пчел, даем небольшую подсказку – обратите внимание на верхний край рисунка ближе к центру.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Головоломка
Муравей спрятался вверху картинки/ Fresherslive

Ранее мы рассказывали о сложной загадке для самых выносливых, в которой надо найти 10 отличий между картинками. Загадка с котиками может сбить с толку кого угодно. При этом задачу нужно выполнить еще и очень быстро – за 20 секунд.

Также ранее мы рассказывали о сложном задании, в котором нужно найти спрятанного тигренка в зоопарке. Среди большого количества животных заметить тигренка будет непросто.

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