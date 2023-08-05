Как сказать на украинском "встречают по одежке": языковед назвал мелодичный аналог

Часто мы впадаем в ступор, когда приходится искать украинский аналог распространенной поговоркам. И большинство из нас даже не догадывается, как правильно.

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Авраменко объяснил, как сказать на украинском "встречают по одежке"/ коллаж: Главред, фото: скрин

Некоторые распространенные пословицы запомнились многим из нас либо на русском языке, либо в неправильном переводе. Такая же участь постигла и выражение "Встречают по одежке, а провожают по уму" – многие не знают, как правильно перевести эту фразу.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, какой украинский аналог стоит использовать тогда, когда мы хотим сказать эту пословицу.

"Как же звучит украинское выражение "Встречают по одежке, а провожают по уму". На украинском будет "По одежі зустрічають, а по уму випроводжають" или "Не суди з одежі, а суди з розуму", – отметил языковед.

Также он объяснил, что слово "одежа" – украинское, и не стоит думать, что оно русское.

"Одежа" – это наше украинское слово, то же самое, что и "одяг". Не думайте, что оно русское. Это слово такое же древнее, как и наши слова "ждати", "ум". Они уютно себя чувствуют как в языке народа, так и в произведениях наших классиков Тараса Шевченко, Леси Украинки, Михаила Коцюбинского, и в словаре Бориса Гринченко", – сказал языковед.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, как сказать на украинском "встречают по одежке":

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее Авраменко объяснил, почему нельзя употреблять слово "холостяк", а также рассказал, как правильно говорить – "заміжня жінка" чи "одружена".

Также ранее Авраменко пояснил, кто такой "мазур" и откуда пошла такая фамилия. Оказывается, что все фамилии, которые произошли от этого слова, имеют интересную историю и связывают своих владельцев с Польшей.

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