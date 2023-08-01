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Почему неправильно говорить "картина написана маслом": Авраменко объяснил ошибку

Алёна Воронина
1 августа 2023, 13:39 обновлено 1 августа, 13:39
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Языковед ответил, "маслом" пишут картины или "олією", и объяснил различие между этими терминами.
Украинский язык, Александр Авраменко
Авраменко сказал, почему неправильно говорить "картина написана маслом"/коллаж: Главред, фото: скрин

Часто может возникнуть дилемма, как правильно назвать вещество, которым написана картина. Многие привыкли слышать фразу "картина маслом", что наталкивает на мысль, будто бы этот вариант может быть правильным. Но на самом деле это не так.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке расставил все точки над "і" и объяснил, как правильно употреблять эту фразу.

"Сегодня предлагаю выяснить, в чем различие между словами "масло" и "олія". Начнем с "масла". "Масло" – это пищевой продукт животного и минерального происхождения. Например, "вершкове" или "кокосове масло". Обратите внимание, не "вершкОве", а "вершковЕ". Или "масло какао", "купоросне масло", – отметил языковед.

"Олія" – тоже жировое вещество, но уже не животного, а растительного происхождения, например, "кукурудзяна" чи "соняшникова олія", отметил языковед.

Он добавил, что картины пишут на самом деле не "маслом", а "олією".

"А вот тертые поверхности механизмов смазывают и не "олією", и не "маслом". Эту жидкость называют "мастилом", – сказал Авраменко.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, картины пишут "маслом" или "олією":

Ранее Авраменко объяснил, почему "рукавиці" и "рукавички" – это разные вещи. Часто украинцы употребляют слово "перчатки", но такого слова в нашем языке вообще нет, подчеркнул языковед.

Также ранее языковед Авраменко указал на серьезную ошибку и объяснил, почему неправильно говорить "скули", "челюсть" и "вєски". Часто мы неправильно называем части нашего тела и даже не догадываемся об этом. Языковед объяснил, как говорить правильно.

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