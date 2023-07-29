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Загадка для самых внимательных: нужно найти змею, спрятанную среди листьев

Алёна Воронина
29 июля 2023, 13:38 обновлено 29 июля, 13:38
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Заметить змею на зеленой листве – непростая задача. Справиться с ней смогут лишь единицы.
Змея, листва
Нужно найти змею среди листьев за 10 секунд/ коллаж: Главред, фото: Fresherslive, unsplash.com

Чтобы справиться с различными головоломками и оптическими иллюзиями, нужно иметь хорошо натренированную наблюдательность и внимательность. Некоторые задачи могут быть настолько сложными, что справиться с ними смогут лишь единицы. Однако ежедневное разгадывание таких загадок хорошо тренирует мозг, поэтому со временем эти задачи будут казаться вам всё легче и легче. Следующая загадка может запутать любого, ведь нужно будет найти змею на картинке среди листьев.

На задание дается всего 10 секунд, выполнить его за этот короткий промежуток времени смогут не все, пишет Fresherslive.

Мы видим на фотографии много листьев растения с названием хоста, которое часто используется в качестве декоративного в садоводстве и ландшафтном дизайне. На первый взгляд кажется, что кроме листьев на картинке больше ничего нет. Но это не так – там спряталась змея, которая старается быть незаметной. Хватит ли вам внимательности и терпения, чтобы найти ее?

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Попробуйте сосредоточиться на выполнении задания, не отвлекаться ни на что другое и быстро разгадать эту загадку. Но если вам не удается сделать это за отведенное время – не расстраивайтесь, а просто дайте себе больше времени и продолжайте поиски.

Окиньте взглядом сперва всю картинку вместе – вдруг вам удастся сразу заметить спрятавшуюся змею. Если не удалось, тогда медленно осматривайте каждый закоулок рисунка, пока не заметите то, что ищете.

Когда справитесь с заданием, можете предложить его своим родным и друзьям – возможно они тоже будут не прочь проверить свою внимательность.

Листва, головоломка
Нужно найти змею среди листьев за 10 секунд/ Fresherslive

Если вам не удалось быстро заметить змею, даем небольшую подсказку – обратите внимание на правый край картинки ближе к правому верхнему углу. Ничего странного там не замечаете?

Внизу мы оставили правильный ответ.

Листва, головоломка
Змея спряталась справа/ Fresherslive

Ранее мы рассказывали о загадке "с изюминкой" – лишь единицы заметят ошибку на картинке. Одинокий путешественник с двумя верблюдами в пустыне на первый взгляд не вызывает подозрений. Но что-то в этом рисунке не так.

Также ранее мы рассказывали об оптической иллюзии с незаметной разгадкой – надо найти лису на рисунке с водопадом. На выполнение задания дается всего 17 секунд. Лишь единицам удастся разгадать загадку так быстро.

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