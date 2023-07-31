Загадка, от которой глаза будут разбегаться: нужно найти королеву среди стаи собак

Из-за большого количества деталей выполнить задачу будет непросто, поэтому лишь единицы смогут справиться с загадкой всего за 20 секунд.

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Нужно найти королеву среди стаи собак за 20 секунд/ Fresherslive

Оптические иллюзии и головоломки помогают не только проверить нашу внимательность и наблюдательность, но и тренировать такие умения. В современном мире большинство из нас постоянно заняты какими-то делами и поэтому не находят времени на тренировку своего мозга, несмотря на то, что это очень важно. Но на самом деле достаточно будет выделить хотя бы несколько минут в день для разгадывания различных загадок, чтобы очень скоро увидеть хороший результат. Следующая загадка заставит ваши глаза разбегаться, ведь нужно будет найти королеву среди стаи собачек корги.

На выполнение задания дается всего 20 секунд, что делает его еще тяжелее, пишет Fresherslive. Но если вы готовы бросить себе вызов, не сдавайтесь и двигайтесь вперед.

На картинке мы видим большое количество собачек корги в интересных шляпках. Некоторые из собачек даже в коронах. Но где-то среди этой стаи спряталась королева, и ее нужно быстро найти.

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Попробуйте окинуть взглядом сперва всю картинку вместе – вдруг вам удастся сразу заметить королеву среди собачек. Если нет – тогда осматривайте по очереди каждую часть рисунка, и вы обязательно найдете королевскую особу.

Чтобы вам было удобно засекать время, воспользуйтесь секундомером или таймером. Однако не стоит расстраиваться, если вы не успели уложиться в предложенное время – просто продолжайте поиски до победного конца.

Когда завершите разгадывать загадку, можете предложить ее вашим родным и друзьям, чтобы они также имели шанс потренироваться в разгадывании.

Нужно найти королеву среди стаи собак за 20 секунд/ Fresherslive

Если вам не удается разгадать загадку, даем небольшую подсказку – обратите особое внимание на правый верхний угол картинки.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Королева спряталась ближе к правому верхнему углу/ Fresherslive

Ранее мы рассказывали об оптической иллюзии для тех, кто не боится трудностей – нужно найти орла на картинке. На сложном рисунке лишь единицы смогут всего за 15 секунд заметить орла, спрятавшегося среди других птиц в небе.

Также ранее мы рассказывали о загадке "с изюминкой" – лишь единицы заметят ошибку на картинке. Одинокий путешественник с двумя верблюдами в пустыне на первый взгляд не вызывает подозрений. Но что-то в этом рисунке не так.

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