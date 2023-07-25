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Оптическая иллюзия с незаметной разгадкой: надо найти лису на рисунке с водопадом

Алёна Воронина
25 июля 2023, 10:07 обновлено 25 июля, 10:09
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На выполнение задания дается всего 17 секунд. Лишь единицам удастся разгадать загадку так быстро.
Лес, лысая
Надо найти лису на рисунке с водопадом за 17 секунд/ Fresherslive, ua.depositphotos.com

Разгадывание головоломок и оптических иллюзий тренирует умственные способности и умение замечать детали, на которые раньше мы могли не обращать внимание. Следующая оптическая иллюзия заставит быть очень наблюдательными, ведь нужно будет найти лису на рисунке с водопадом.

Задача усложняется еще и тем, что ее нужно выполнить за ограниченный отрезок времени – всего за 17 секунд, пишет Fresherslive. Поэтому нужно будет ни на что не отвлекаться и быть очень внимательными.

На фото мы видим лесной пейзаж с водопадом. Вода опускается на поросшие мхом камни, которые лежат внизу. А цветовая гамма, обрамляющая лес, наталкивает на мысль, что на картинке изображен именно осенний пейзаж.

видео дня

На первый взгляд кажется, что на этой картинке не присутствует ни одно живое существо, и что этот уголок леса в этот момент времени остается совершенно одиноким. Но это не так – где-то на фото есть лиса, заметить которую будет довольно трудно.

Если вы готовы бросить себе вызов и проверить свою наблюдательность, тогда отложите все дела, сосредоточьтесь на задании и не отвлекайтесь ни на что другое.

Когда разгадаете загадку, советуем предложить ее своим родным и друзьям – возможно им тоже захочется проверить свою внимательность.

Оптическая иллюзия
Надо найти лису на рисунке с водопадом за 17 секунд/ Fresherslive

Если вам не удается увидеть лису, даем небольшую подсказку – обратите внимание на правый край картинки.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Оптическая иллюзия
Лиса спряталась с правой стороны рисунка/ Fresherslive

Ранее мы рассказывали о запутанной загадке для самых умных, в которой надо найти пчелу на таинственном рисунке. Разгадать сюжет картинки будет трудно, а еще труднее будет заметить всего за 10 секунд, где именно там спряталась пчела.

Также мы рассказывали о самой сложной загадке, в которой нужно найти привидение на кухне. Среди большого количества различных предметов заметить призрака будет очень непросто.

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