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Загадка "с изюминкой": лишь единицы заметят ошибку на картинке

Алёна Воронина
26 июля 2023, 10:15 обновлено 26 июля, 10:17
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Одинокий путешественник с двумя верблюдами в пустыне на первый взгляд не вызывает подозрений. Но что-то в этом рисунке не так.
Головоломка, девушка
Нужно найти ошибку на картинке/ коллаж: Главред, фото: Fresherslive, ua.depositphotos.com

Разгадывание различных головоломок и оптических иллюзий способно в прямом смысле слова расширить горизонты нашего разума. Но для этого нужно разгадывать подобные загадки регулярно – можно тратить на это хотя бы по несколько минут, но ежедневно. Следующая загадка заставит вас хорошенько задуматься, ведь нужно будет заметить, что не так на картинке.

Для выполнения этой задачи нет ограничений по времени, пишет Fresherslive. Но, конечно, можно устроить соревнование со своими родными и друзьями и проверить, кто из вас справится быстрее всего.

На картинке мы видим на первый взгляд простой сюжет – путешественник идет по пустыне, ведя за веревку двух верблюдов, на спинах которых закреплены кувшины с водой. Ярко светит солнце и температура на улице, очевидно, довольно высокая. Но на этой картинке есть одна ошибка, и заметить ее – ваша задача.

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Постарайтесь сосредоточиться и не отвлекаться ни на что другое, чтобы быстро справиться с этой задачей. Мы уверены, что ваша целеустремленность и сосредоточенность точно приведет к нужному результату.

Вам придется просканировать взглядом всю картинку частями, чтобы попытаться заметить, что может быть ошибкой на этом рисунке.

Если вам не удается сразу заметить ошибку, ни в коем случае не опускайте руки, а продолжайте искать, и ваши усилия будут вознаграждены.

Головоломка
Нужно найти ошибку на картинке/ Fresherslive

Если вам не удается найти ошибку на картинке, даем небольшую подсказку – обратите внимание на верблюдов и путешественника и внимательно их осмотрите.

Правильный ответ: верблюды и человек не отбрасывают тень. В такой солнечный день на песке должны были бы быть заметны их тени.

Ранее мы рассказывали о запутанной загадке для самых умных, в которой надо найти пчелу на таинственном рисунке. Разгадать сюжет картинки будет трудно, а еще труднее будет заметить всего за 10 секунд, где именно там спряталась пчела.

Также ранее мы рассказывали о самой сложной загадке, в которой нужно найти привидение на кухне. Среди большого количества различных предметов заметить призрака будет очень непросто.

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