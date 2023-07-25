Правильная ли фраза "брать на руки": Авраменко объяснил логическую ошибку

Большинство людей даже не замечают, что в такой фразе есть логическое несоответствие.

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Правильная ли фраза "брать на руки"/ коллаж: Главред, фото: скрин

Ряд фраз в украинском языке имеют логические ошибки. Но эти высказывания так прочно вошли в нашу речь, что мы чаще всего даже не замечаем определенных несоответствий. Интересно, что многие такие высказывания можно использовать, несмотря на то, что их звучание не соответствует значению.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем новом уроке объяснил, какие логические ошибки стали нормой в украинском языке в наше время.

"Сегодня поведем речь о языковых логических ошибках, которые стали нормой. Не раз слышал, как в общественном транспорте говорят "візьміть дитину на руки". Но почему-то ребенка берут и сажают на ноги. Вот так повелось", – пояснил языковед.

Еще один пример узаконенного нарушения логики в высказываниях – использование названия "чернила" ко всем цветам, которыми могут писать ручки.

"Говорят, "закінчилося червоне чорнило", или "треба купити ручку із зеленим чорнилом". А ведь чернила должны быть черными, а не красными или зелеными. Когда-то первая жидкость для письма была черной краски, поэтому и назвали ее чернилами. А когда изобрели красную или зеленую, то решили не называть ее "червонило" или "зеленило". Вот так и появились чернила разных цветов", – объяснил Авраменко.

Также мы используем фразеологизм "ревіти білугою", который тоже является ярким примером узаконенных логических ошибок в украинских фразах.

"На самом деле белуга – немая, как любая рыба. В этом высказывании должна быть не белуга, а белуха – млекопитающее из семейства дельфиновых, которое может реветь, мычать", – объяснил языковед.

Он добавил, что в языке не всегда 2+2=4.

Смотрите видео с объяснением Авраменко о языковых логических ошибках в украинском языке:

Ранее языковед Авраменко объяснил, как правильно перевести на украинский "один и тот же человек". Часто мы употребляем словосочетание "одна і та ж людина", не понимая, что так говорить неправильно.

Также ранее Авраменко пояснил, почему нельзя говорить "оточуюче середовище". Часто суржик просачивается в нашу речь очень незаметно – вместе со словами и фразами, которые большинство из нас уже привыкли постоянно употреблять.

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