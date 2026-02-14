Свет будут отключать не всем: украинцев предупредили о графиках на 15 февраля

В воскресенье в большинстве регионов будут применять графики отключений света.

В воскресенье, 15 февраля, в большинстве регионов Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии, для промышленных – ограничения мощности. Об этом сообщили в "Укрэнерго".

"15 февраля в большинстве регионов Украины в течение суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)", - говорится в сообщении. видео дня

В "Укрэнерго" напоминают, что причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на украинскую энергосистему.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - отметили в "Укрэнерго".

Энергетики призывают экономно использовать электроэнергию, когда она появляется по графику.

Когда отменят графики отключений света - прогноз

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что графики почасовых отключений света для населения могут стать более комфортными после того, как улучшатся погодные условия и начнется ожидаемое потепление.

Эксперт пояснил, что отменить графики могут, в частности, в апреле-мае, когда потребление электроэнергии наименьшее и активно работает солнечная генерация.

Отключение света в Украине - последние новости

Как писал Главред, в субботу, 14 февраля, по всей территории Украины в течение суток — с 00:00 до 24:00 — будут действовать почасовые отключения электроэнергии для бытовых потребителей и ограничения мощности для предприятий.

Между тем директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что агентура РФ в МАГАТЭ собирает информацию для ударов по Украине.

Кроме этого, в одном из городов Украины планируют усилить контроль электроснабжения. Речь идет о городе Кременчуг Полтавской области. Причина создания комиссии — город является транзитным узлом для передачи электроэнергии в прифронтовые Харьковскую и Сумскую области.

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" — оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

