Свет будут отключать не всем: украинцев предупредили о графиках на 15 февраля

В воскресенье, 15 февраля, в большинстве регионов Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии, для промышленных – ограничения мощности. Об этом сообщили в "Укрэнерго".
"15 февраля в большинстве регионов Украины в течение суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)", - говорится в сообщении.
В "Укрэнерго" напоминают, что причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на украинскую энергосистему.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - отметили в "Укрэнерго".
Энергетики призывают экономно использовать электроэнергию, когда она появляется по графику.
Когда отменят графики отключений света - прогноз
Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что графики почасовых отключений света для населения могут стать более комфортными после того, как улучшатся погодные условия и начнется ожидаемое потепление.
Эксперт пояснил, что отменить графики могут, в частности, в апреле-мае, когда потребление электроэнергии наименьшее и активно работает солнечная генерация.
Отключение света в Украине - последние новости
Как писал Главред, в субботу, 14 февраля, по всей территории Украины в течение суток — с 00:00 до 24:00 — будут действовать почасовые отключения электроэнергии для бытовых потребителей и ограничения мощности для предприятий.
Между тем директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что агентура РФ в МАГАТЭ собирает информацию для ударов по Украине.
Кроме этого, в одном из городов Украины планируют усилить контроль электроснабжения. Речь идет о городе Кременчуг Полтавской области. Причина создания комиссии — город является транзитным узлом для передачи электроэнергии в прифронтовые Харьковскую и Сумскую области.
