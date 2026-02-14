Цены на цветы взлетели: где в Украине самые дорогие розы в День влюбленных

В праздничный день цветочные магазины продают самые популярные среди украинцев цветы значительно дороже.

В Украине подорожали цветы / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, freepik.com

Главное:

В Украине 14 февраля повысился спрос на розы

В цветочных магазинах и салонах цены выросли

Сегодня, 14 февраля, в цветочных магазинах по всей Украине ажиотаж из-за Дня влюбленных. Повышенный спрос отражается и на ценах на цветы.

Главред узнал, как отличаются цены на цветы в крупных городах и насколько подорожали букеты роз.

Киев

Как пишет РБК-Украина, одни из самых популярных цветов, розы, в столице можно купить за 70-150+ гривен за штуку. Готовые композиции продают примерно от 1500 гривен.

Харьков

Изданию Харьков Times сообщили в Харьковской мэрии со ссылкой на Департамент административных услуг и потребительского рынка, что по сравнению с прошлым годом цены на цветы в городе выросли на 15%.

Розы ко Дню влюбленных в среднем стоят от 80 до 160 гривен, уже готовые букеты продают от 600 гривен. Цветочные композиции в корзинах харьковчанам обойдутся как минимум в 400 гривен.

Одесса

В Одессе накануне Дня святого Валентина также вырос спрос на цветы. Продавщица цветов Елена рассказала "Суспильному", что ценники на розы также изменились. Их продают в среднем по 80-130 гривен за штуку.

В то же время готовые букеты в городе продают значительно дешевле, чем в Киеве и Харькове - цены стартуют от 200 гривен. Самый дешевый букет состоит из 5 тюльпанов.

Львов

Флористка Оксана рассказала "Новости.LIVE", что цены на букеты ко Дню влюбленных по предзаказу во Львове стартовали от 500 гривен. Обычные розы стоят примерно 70 гривен, а кустовые - 200 гривен за штуку.

Как продлить жизнь букета роз

Главред писал, что по советам флористов, чтобы розы дольше стояли, нужно перед тем, как поставить цветы в вазу, срезать стебли под углом. Второй вариант - расщепить кончик стебля, чтобы цветок лучше насыщался влагой. Освежать срез цветов нужно каждые 2-3 дня. Эти процедуры нужно осуществлять под краном, чтобы воздух не закупоривал сосуды цветка.

Еще один важный момент: листья очень быстро гниют в воде, затем эти процессы начинаются и в стеблях, поэтому перед тем как поставить цветы в воду, нужно удалить все листья, которые находятся в воде.

