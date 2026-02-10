Где строго запрещено праздновать День святого Валентина: список стран

На самом деле этот праздник отмечается не везде, а в некоторых странах он строго запрещен.

В каких странах запрещено праздновать День святого Валентина/ Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

День святого Валентина, который в большинстве стран мира воспринимается как романтический праздник, в ряде государств имеет совершенно другой статус. Там его считают угрозой для культурных или религиозных традиций, а иногда даже официально запрещают, пишет ТСН.

Пакистан

В Пакистане празднование Дня влюбленных запрещено на уровне Высшего суда. Причиной стали публичные заявления бывшего президента Мамнуна Хусейна, который призвал граждан отказаться от этого праздника, подчеркивая, что он не имеет никакого отношения к местной культуре. После этого было принято решение об удалении любых символов праздника из общественных мест, а СМИ получили запрет даже упоминать о нем. Несмотря на постоянный надзор полиции, многие пакистанцы пытаются тайно дарить цветы или подарки, рискуя подвергнуться преследованию.

Малайзия

В Малайзии борьба с Днем святого Валентина продолжается с 2005 года. Национальный совет по исламским вопросам издал указ, который признает праздник противоречащим религиозным канонам из-за его христианского происхождения. Несмотря на аргументы христианских общин о потере религиозного контекста, власти остались непреклонными. В стране регулярно проводятся рейды, во время которых задерживают пары, празднующие этот день в парках или отелях. Атмосфера 14 февраля здесь часто напряженная, ведь влюбленные рискуют стать объектом преследований.

Иран

В Иране День святого Валентина официально считается символом аморальности и упадка западной культуры. Государство запретило продажу любых товаров с символикой праздника, а религиозные лидеры призывают граждан сообщать о нарушителях. В качестве альтернативы предлагают отмечать древний персидский праздник Сепандармазган, посвященный любви и преданности. Однако популярность западного праздника среди молодежи настолько высока, что многие игнорируют запреты и продолжают дарить валентинки именно 14 февраля.

Индия

В Индии официального государственного запрета нет, но празднование часто сопровождается радикальными протестами. Экстремистские группировки публично унижают влюбленных, иногда даже угрожают принудительным браком. Известны случаи, когда активисты силой стригли волосы молодым людям, которые демонстрировали свои чувства на публике. В 2023 году власти попытались заменить праздник на "День объятий с коровами", однако после волны критики и шуток в соцсетях эта инициатива была отменена.

Саудовская Аравия

В Саудовской Аравии долгое время День святого Валентина был строго запрещен. Религиозная полиция контролировала, чтобы в магазинах не появлялись красные цветы или сердечки, а праздничные товары продавались только на черном рынке. За нарушение предусматривался арест. Однако в последние годы ситуация изменилась: благодаря реформам наследного принца Мохаммада бин Салмана полномочия религиозной полиции были ограничены, и теперь жители страны могут открыто праздновать День влюбленных без страха преследований.

