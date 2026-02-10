Чем протереть экран телевизора, чтобы не повредить его: полезный лайфхак

Желательно выделить отдельную тряпку исключительно для телевизора, чтобы она не набрала песка или крошек, которые могут поцарапать поверхность.

Как почистить экран телевизора

В большинстве домов телевизор работает ежедневно, но его состояние часто остается без внимания. Пыль, жирные следы и грязь накапливаются быстрее, чем кажется, а неправильная очистка может повредить матрицу. Специалисты напоминают, как ухаживать за экраном, колонками и пультом, чтобы техника служила дольше.

Как правильно ухаживать за экраном

Телевизоры притягивают пыль из-за электростатики, а отпечатки пальцев только ухудшают ситуацию. Перед очисткой устройство нужно полностью выключить из розетки и дать ему остыть. На темном экране загрязнения видны лучше, а холодная поверхность менее уязвима, пишет NV.

Производители настаивают, что использовать можно только мягкую микрофибру, отделенную от других тряпок. Средства для стекла, аммиак, спирт и агрессивная бытовая химия - под запретом. Жидкость никогда не наносят непосредственно на экран, только на ткань.

Старые и новые модели очищаются по-разному

Кинескопные телевизоры — единственные, где допустимы обычные средства для окон. Все современные LCD, LED и плазменные панели требуют максимально деликатного ухода: микрофибра и, при необходимости, несколько капель дистиллированной воды. Плазменным моделям после выключения нужно 15–20 минут на охлаждение.

Некоторые бренды допускают слабый мыльный раствор, но только при наличии соответствующей рекомендации в инструкции.

Как правильно очищать колонки

Чтобы избежать "глухого" звука, эксперты советуют регулярно очищать защитные сетки динамиков. Если они снимаются — их можно пропылесосить с обеих сторон. Если нет — достаточно мягкой насадки пылесоса и липкого валика для сбора ворса.

Пульт — самый грязный предмет в гостиной

Пульт дистанционного управления считается одним из самых грязных предметов в доме. Перед очисткой нужно вынуть батарейки, вытряхнуть крошки и тщательно протереть корпус дезинфицирующей салфеткой.

Специалисты советуют проводить легкую очистку телевизора не реже одного раза в неделю. Это поможет избежать разводов, сохранить качество изображения и продлить жизнь техники.

