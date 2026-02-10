Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Кошка увидела, как ребенок приближался к лестнице: ее реакция поразила всех

Анна Косик
10 февраля 2026, 14:40
109
Владельцы животного не поверили своим глазам, когда увидели, что сделала кошка.
кошка спасла ребенка
Сеть поразило видео со спасением ребенка / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Что сделала кошка, когда ребенок лез на лестницу
  • Как владельцы отреагировали на действия домашней любимицы

Домашние животные часто удивляют владельцев тем, насколько они умны. Так произошло и с одноглазой кошкой из приюта, которую приютила семья с маленьким ребенком.

Главред узнал, что однажды четвероногая любимица буквально спасла малыша от опасности. Об этом в threads рассказала ее владелица Екатерина Вишневская.

видео дня

Как кошка уберегла ребенка

Екатерина заметила, что кошка из приюта была лучшей няней для маленькой девочки и всегда ее оберегала. Однажды ребенок лез на лестницу, это увидела кошка и не растерялась.

Она схватила ее как за "холку маленького котенка" и оттащила от опасной лестницы. Кошка не пускала малышку на лестницу до тех пор, пока не пришли взрослые.

Ребенок от неожиданности заплакал, поэтому родители прибежали довольно быстро. Сначала они испугались, но потом просмотрели камеры видеонаблюдения и были поражены поступком кошки.

"Прожила недолго наша "нянька", но я убедилась, что в ней точно была человеческая душа", - добавила Екатерина.

Смотрите видео, как кошка уберегла ребенка от опасности:

Напомним, Главред писал, что в Польше обычная прогулка на свежем воздухе превратилась в событие национального масштаба, ведь собака случайно помогла совершить одно из крупнейших археологических открытий за последние сто лет.

Ранее стало известно, что в Южной Флориде персонал приюта для животных Saving Sage Animal Rescue в прошлом месяце нашел у дверей своего здания кота в переноске, рядом с которым была записка.

Читайте также:

О персоне: Екатерина Вишневская

Екатерина Вишневская — украинская предпринимательница, основательница агентства FreeMama, которое занимается поиском нянь для детей разного возраста.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

коты
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Разведка "слила" план РФ на мирные переговоры - что Кремль хочет получить от Украины

Разведка "слила" план РФ на мирные переговоры - что Кремль хочет получить от Украины

15:57Война
Минобороны доработало законопроект о праве на отсрочку - детали

Минобороны доработало законопроект о праве на отсрочку - детали

13:17Украина
Резкий скачок потерь среди армии РФ подрывает наступательные планы Путина - FT

Резкий скачок потерь среди армии РФ подрывает наступательные планы Путина - FT

10:58Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 10 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Бои перешли в центр города: в ВСУ рассказали о ситуации на важном направлении

Бои перешли в центр города: в ВСУ рассказали о ситуации на важном направлении

Москва выдвинула новые условия мира: что потребовали от Украины

Москва выдвинула новые условия мира: что потребовали от Украины

Могут ли ТЦК и СП задерживать граждан - в Раде поставили точку в вопросе

Могут ли ТЦК и СП задерживать граждан - в Раде поставили точку в вопросе

Ситуация изменилась: в Укрэнерго рассказали, как будут отключать свет 10 февраля

Ситуация изменилась: в Укрэнерго рассказали, как будут отключать свет 10 февраля

Последние новости

16:27

Чем протереть экран телевизора, чтобы не повредить его: полезный лайфхак

16:24

Почему 11 февраля нельзя спорить с родными: какой церковный праздник

16:14

Где строго запрещено праздновать День святого Валентина: список стран

15:57

Разведка "слила" план РФ на мирные переговоры - что Кремль хочет получить от Украины

15:52

"Два важных решения": Ксения Мишина появилась с сыном за границейВидео

Кремль готовит новое наступление летом, Трампу нужно перемирие для выборов - ЖовтенкоКремль готовит новое наступление летом, Трампу нужно перемирие для выборов - Жовтенко
15:26

2 украинских слова, которые невозможно перевести ни на один язык: что они означают

15:24

Кот женщины бесследно исчез: через 10 лет ей позвонили и рассказали правду

14:40

Не нужно готовить начинку: рецепт бомбических сытных блинов на МасленицуВидео

14:40

Кошка увидела, как ребенок приближался к лестнице: ее реакция поразила всех

Реклама
14:32

Родственники военного, которого считали погибшим, должны вернуть 15 млн гривен

14:20

Вечно недовольны: астрологи назвали знаки зодиака, которые любят жаловаться

14:19

Картофель не будет прорастать до лета, если возле него положить один продукт: лайфхак

14:17

Гороскоп Таро на завтра 11 февраля: Раку - поспешить, Скорпионам - открытия

14:07

Тайный язык казацких знамен: что на самом деле означают полумесяц и звезда

13:58

Поплавский больше не ректор Университета Культуры: кто пока занял его место

13:56

Гороскоп на завтра 11 февраля: Ракам - большой вызов, Весам - сюрприз

13:52

"Вернулись с победой": раскрыта позиция Нурлана Сабурова о войнеВидео

13:42

Может умереть в любой момент: молчун Игорь Николаев решился на отчаянный шаг

13:18

"Не стоит надевать розовые очки": эксперт рассказал, что ждет Украину до мая

13:17

Минобороны доработало законопроект о праве на отсрочку - детали

Реклама
13:12

"Мне очень жаль": у Нади Дорофеевой серьезные проблемы со здоровьем

12:59

Весит 47 кг: популярная российская актриса умирает от рака

12:52

Может ли Украина провести выборы и референдум в мае: эксперт указал на нюанс

12:26

Предательница Ани Лорак стала неузнаваемой и показала новый имидж - детали

12:20

"Красивые девочки": Вера Брежнева показала три поколения семьи

12:07

Морозы отступят: синоптик предупредила о резком изменении погоды в Житомирской области

12:06

Урок для Украины: как бедный Сингапур стал экономическим чудом

11:56

Что надеть на День святого Валентина: 5 привлекательных идей от Андре Тана

11:55

На Олимпиаде-2026 разгорелся скандал из-за шлема украинского скелетониста

11:45

Киев прошел самые сильные морозы: когда в столицу придет оттепель - синоптик

11:26

Тодоренко специально отравила человека: что случилось

11:20

Трендовые кроссовки 2026: топ-3 пары для элегантных образов на каждый деньВидео

11:14

Мороз в Полтавской области пойдет на спад, но есть нюанс: как изменится погода

11:06

Китайский гороскоп на завтра 11 февраля: Тиграм - проблемы, Свиньям - ошибки

10:58

Резкий скачок потерь среди армии РФ подрывает наступательные планы Путина - FT

10:34

РФ атаковала энергетику: часть Одесчины без света, ремонт займет много времени

10:32

7 способов отпраздновать День святого Валентина в одиночестве

10:14

Андрей Данилко в рясе священника эпично потроллил Нацотбор: "Трендовые луки"

10:10

После морозов будет +10 и дожди: когда в Одессе резко изменится погода

10:06

Точно не в ложке: как правильно гасить соду уксусомВидео

Реклама
09:56

"Семья распалась": названа истинная причина развода Елены и Тараса Тополь

09:55

Пропагандисты РФ трубят о контрнаступлении ВСУ в Запорожье: в ISW раскрыли замысел врага

09:37

Враг прорывается на границе, ВСУ мгновенно отреагировали контратаками - ISW

09:25

Вызов Китаю: зачем США приземлили транспортники у границы с Ираноммнение

09:07

Почему стиральная машина внезапно продлевает стирку: причина вас удивит

08:57

Москва выдвинула новые условия мира: что потребовали от Украины

08:50

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 10 февраля (обновляется)

08:25

Отключение света в Украине — графики на 10 февраля (обновляется)

08:20

Украина может частично вступить в ЕС в 2027 году: СМИ узнали о секретном плане

08:13

Карта Deep State онлайн за 10 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять