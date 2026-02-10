Кошка увидела, как ребенок приближался к лестнице: ее реакция поразила всех

Владельцы животного не поверили своим глазам, когда увидели, что сделала кошка.

Сеть поразило видео со спасением ребенка / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Домашние животные часто удивляют владельцев тем, насколько они умны. Так произошло и с одноглазой кошкой из приюта, которую приютила семья с маленьким ребенком.

Главред узнал, что однажды четвероногая любимица буквально спасла малыша от опасности. Об этом в threads рассказала ее владелица Екатерина Вишневская.

Как кошка уберегла ребенка

Екатерина заметила, что кошка из приюта была лучшей няней для маленькой девочки и всегда ее оберегала. Однажды ребенок лез на лестницу, это увидела кошка и не растерялась.

Она схватила ее как за "холку маленького котенка" и оттащила от опасной лестницы. Кошка не пускала малышку на лестницу до тех пор, пока не пришли взрослые.

Ребенок от неожиданности заплакал, поэтому родители прибежали довольно быстро. Сначала они испугались, но потом просмотрели камеры видеонаблюдения и были поражены поступком кошки.

"Прожила недолго наша "нянька", но я убедилась, что в ней точно была человеческая душа", - добавила Екатерина.

О персоне: Екатерина Вишневская Екатерина Вишневская — украинская предпринимательница, основательница агентства FreeMama, которое занимается поиском нянь для детей разного возраста.

