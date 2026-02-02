Пес во время прогулки сделал открытие века: какое сокровище он нашел и где

Обычная собака во время прогулки смогла под слоем земли найти многовековой клад, который уже назвали находкой века в Польше.

https://glavred.info/culture/pes-vo-vremya-progulki-sdelal-otkrytie-veka-kakoe-sokrovishche-on-nashel-i-gde-10737404.html Ссылка скопирована

Как работает обоняние собаки - как пес во время прогулки нашел уникальную находку / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Как пес нашел сокровище

Как работает собачий нюх

Обычная прогулка на свежем воздухе превратилась в событие национального масштаба — в Польше пес случайно помог совершить одно из крупнейших археологических открытий за последние сто лет. Об этом сообщает 2+2 со ссылкой на проект "Затерянный мир".

Главред выяснил , что помогает собакам искать сокровища.

видео дня

Как собака в Польше нашла сокровище

В сюжете говорится, что во время прогулки пес по имени Кайтусь наткнулся на глиняный горшок, который веками пролежал под землей. Внутри археологи обнаружили настоящее сокровище — уникальные серебряные монеты с изображениями сирен и ангелов. Речь идет о средневековых брактеатах, имеющих большую историческую и культурную ценность.

/ Скриншот

Специалисты по охране культурного наследия уже назвали находку крупнейшим археологическим открытием в Польше за последнее столетие. Но главный вопрос о том, как обычная собака смогла почувствовать то, что было надежно спрятано под толщей почвы, остается открытым.

Смотрите видео о том, как искать сокровища:

Уникальный "суперкомпьютер" в носу собаки

В материале отмечается, что дело не в случайности или чуде, а в феноменальных возможностях собачьего нюха. Пока люди используют металлоискатели и сложную технику, собаки ориентируются на молекулы запаха. Даже глубоко спрятанные предметы со временем выделяют микроскопические частицы, которые животные способны уловить среди тысяч других ароматов.

Более того, для собачьего обоняния не существует препятствий даже в виде воды — тренированные животные могут находить объекты, лежащие под ее толщей.

"Собачий нюх — это нечто невероятное. Животные способны чувствовать запахи даже под водой. Когда они вдыхают пузырьки воздуха, поднимающиеся со дна, эти микрочастицы попадают на специальные чувствительные волоски в носу. Мозг мгновенно считывает этот сигнал как конкретный запах", — пояснил специалист по воспитанию собак Виталий Новик в комментарии для проекта "Затерянный мир".

Вам также может быть интересно:

Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир" "Затерянный мир" — это телевизионная программа, выходящая на канале 2+2, которая освещает чрезвычайные события, мировые тайны и невероятные истории. Новый сезон программы сосредоточен на войне в Украине. Он освещает ключевые события, меняющие мир, и рассказывает о людях, которые стали героями во время войны, демонстрируя их стойкость, изобретательность и оптимизм. Программа также исследует темные аспекты войны, включая причины определенных событий и планы российских идеологов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред