Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Какое первое название Ровно и что оно означает на самом деле: историк раскрыл секрет

Юрий Берендий
1 февраля 2026, 14:30
64
Название Ровно хранит в себе гораздо больше смыслов, чем кажется, а различные исторические версии его происхождения до сих пор вызывают дискуссии среди ученых.
Какое первое название Ровно и что оно означает на самом деле: историк раскрыл секрет
Какое первое название Ровно - что означает название города Ровно / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Какое первое название Ровно
  • Что означает название Ровно
  • Как раньше называлось Ровно

История названия города Ровно скрывает сразу несколько версий, а споры вокруг даты его основания продолжаются среди историков уже десятилетиями. О том, как раньше называлось Ровно и что на самом деле означает его название, рассказал в комментарии УНИАН кандидатисторических наук Иван Федик.

Главред выяснил, почему Ровно так называется.

видео дня

Как менялось название Ровно на протяжении веков

Кандидат исторических наук Иван Федик объясняет, что в разные исторические периоды город имел разные официальные названия.

"В Речи Посполитой город называли "Рувно", "Ровне". Во времена Советского Союза сначала назывался "Ровно", а 11 июня 1991 года власти переименовали его в "Ровно", — пояснил он.

По словам историка, сейчас в украинском языке закреплена только одна правильная форма названия города — Ровно

Что означает название Ровно: основные версии историков

Самая распространенная версия происхождения названия связана с географическими особенностями местности.

"По мнению большинства историков, Ровно получило свое название, потому что находится на равнине, а рядом — холмистая местность. Есть и другое мнение: некоторые считают, что название появилось из-за того, что имение было защищено рвом, и именно поэтому город называли "Ровное", — сказал историк.

Почему историки спорят о дате основания Ровно - когда основано Ровно

По его словам, отдельной темой для дискуссий остается год основания города. По словам Федика, между историками существует серьезный научный конфликт.

Часть исследователей считает отправной точкой истории города 1283 год.

"Краеведы Гурий Бухало, Иван Пащук и очень известный историк Николай Котляр считали, что начало истории города Ровно следует отсчитывать с 1283 года", — сказал Федик.

Речь идет о документе, найденном в Краковском урочнике, где упоминается битва вблизи городища Рувне. В то же время эксперт видит в этой версии проблему.

Когда Ровно впервые появляется в официальных документах

Другая группа историков связывает основание города с XV веком.

"Историки-краеведы Ольга Морозова и Николай Бендюк считают, что датой основания Ровно следует считать 5 мая 1434 года", — сказал Федик.

Именно в этот день была издана грамота князя Свидригайла, в которой прямо упоминается название города Ровно.

Кто строил город и когда Ровно стало важным центром

По словам Федика, именно XV век считают периодом активного развития города.

"В 1461 году шляхтич Семен Несвицкий купил Ровно. Позже его жена Мария Ровенская построила в Ровно замок", — утверждает он.

Когда Ровно было столицей Украины

По словам историка, Ровно весной 1919 года дважды было объявлено столицей Украинской Народной Республики.

Смотрите видео о том, каким было Ровно 100 лет назад:

Напомним, ранее Главред сообщал о том, что был раскрыт главный секрет Харькова - что означает название города и кто его придумал. История Харькова уходит корнями в гораздо более глубокие времена, чем его официально принятая дата основания, а вопрос происхождения названия города до сих пор остается предметом научных споров среди историков и краеведов, отметил кандидат исторических наук Иван Федик.

Также, один из населенных пунктовпочти 70 лет жил с "неправильным" названием - что это за город Украины. Мукачево считают одним из древнейших и ярчайших городов Закарпатья: оно известно не только замком "Паланок" и винными фестивалями, но и богатой историей. В 1947 году советская власть изменила его историческое название, однако после обретения Украиной независимости городу вернули традиционное наименование.

Другие новости:

Об источнике: УНИАН

Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны. Производит новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Ровно новости Ровно История Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украинцев предупредили об отключении Starlink в Украине - детали нововведения

Украинцев предупредили об отключении Starlink в Украине - детали нововведения

15:11Украина
РФ готовит новую волну атак на Украину: названы дата и цель возобновления обстрелов

РФ готовит новую волну атак на Украину: названы дата и цель возобновления обстрелов

14:00Украина
Одна из ТЭЦ в Киеве не подлежит восстановлению - будет ли эвакуация города

Одна из ТЭЦ в Киеве не подлежит восстановлению - будет ли эвакуация города

13:20Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 1 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 1 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на февраль 2026: Овнам - выбор, Тельцам - траты, Близнецам - деньги

Гороскоп Таро на февраль 2026: Овнам - выбор, Тельцам - траты, Близнецам - деньги

Три знака зодиака получат уникальный шанс изменить судьбу: "черная полоса" позади

Три знака зодиака получат уникальный шанс изменить судьбу: "черная полоса" позади

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 1 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 1 февраля (обновляется)

Один простой трюк с радиатором: комната прогревается в разы быстрее

Один простой трюк с радиатором: комната прогревается в разы быстрее

Последние новости

15:11

Украинцев предупредили об отключении Starlink в Украине - детали нововведения

15:06

Цены взлетели внезапно: в супермаркетах подорожали базовые продукты

14:39

В Тернопольской области ударит серьезный "минус": насколько упадет температура

14:30

Какое первое название Ровно и что оно означает на самом деле: историк раскрыл секретВидео

14:00

РФ готовит новую волну атак на Украину: названы дата и цель возобновления обстрелов

Полный отказ от горячего водоснабжения неэффективен, это вынужденный шаг - ЛитвинПолный отказ от горячего водоснабжения неэффективен, это вынужденный шаг - Литвин
14:00

Не все ягоды безопасны: самые ядовитые растения украинских лесов

13:42

Гороскоп на завтра 2 февраля: Близнецам - потеря имущества, Скорпионам - успех

13:40

Как ехать, чтобы авто не заносило во время гололеда - действенный способВидео

13:20

Одна из ТЭЦ в Киеве не подлежит восстановлению - будет ли эвакуация города

Реклама
13:15

Раскрыты первые детали смерти звезды "Один дома" Кэтрин О’Хара

13:13

Полтавщину атакует 28-градусный мороз: синоптики назвали дату похолодания

12:32

Финансовый гороскоп на неделю со 2 по 8 февраля

12:18

Настоящий пик похолодания: где в Украине температура упадет до -28 градусов

12:06

Россия нанесла удар по роддому в Запорожье - что известно о раненыхФото

12:01

Уступки по Донбассу не остановят РФ: СМИ предупредили об опасном плане Кремля

12:00

Вишневый сад без романтики: правда о селе XIX века

11:58

Проблема Шахедов со Starlink решена — какое решение удалось реализовать

11:50

Гороскоп Таро на неделю со 2 по 8 февраля: Рыбам - ответственность, Девам - встреча

11:33

Выборы в Украине: Зеленский сказал, будет ли баллотироваться снова

11:31

Любовный гороскоп на неделю со 2 по 8 февраля

Реклама
10:48

Уже по 150 гривен за килограмм: в Украине стремительно дорожает популярный овощ

10:46

Китайский гороскоп на завтра 2 февраля: Тиграм - подстава, Козлам - выбор

10:24

Более 6 тысяч дронов: Зеленский обнародовал тревожные данные об обстрелах РФ

10:01

Отказ Киева от горячего водоснабжения: названы основные риски

10:01

Зимы становятся теплее — снегирей становится меньше: что говорят орнитологи

09:58

Гороскоп на неделю со 2 по 8 февраля: Ракам - расходы, Девам - важное решение

09:53

Польша заявила о вторжении со стороны Беларуси: что летело и была ли угроза

09:33

Украина планирует спасаться от Шахедов "малой" ПВО: эксперт оценил шансы на успех

09:19

Китайский гороскоп на сегодня 1 февраля: Крысам - риск, Тиграм нужен совет

08:53

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 1 февраля (обновляется)

08:51

Воздушное "окно" в Крым: партизаны нанесли мощный удар по тылу врагаВидео

08:49

Карта Deep State онлайн за 1 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:25

Враг атаковал дроном Днепр, есть жертвы: детали смертельной атаки РФФото

08:00

Можно ли остановить седину: что говорит современная наука

07:56

В Украине возможны массовые отключения света: озвучен неутешительный прогноз

06:30

Гороскоп Таро на февраль 2026: Овнам - выбор, Тельцам - траты, Близнецам - деньги

06:00

За свидание — к столбу, за бороду — штраф: странные законы Гетманщины

05:31

Это действительно работало: зачем в СССР массово клали газеты в холодильник

05:05

Разведенный внук Пугачевой закрутил новый роман — детали

04:29

SpaceX мешает россиянам использовать Starlink во время атак - "Флеш"

Реклама
04:13

Как понять, что перед вами психопат: психологи назвали ключевые признаки

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девочки в магазине за 23 секунды

04:00

Почему не 10 и не 20: настоящая причина появления дач на 6 соток

03:47

Украина под влиянием морозного шторма: когда отступит похолодание

02:35

Путь к путешествиям во времени: сенсационные детали открытия ученых

31 января, суббота
23:33

Вводятся жесткие ограничения: график отключения света в Сумах 1 февраля

22:41

Каскадные отключения в семи областях: новые детали крупного блэкаута в Украине

21:51

Полный отказ от горячей воды: украинцев предупредили о риске отключения ГВС

21:41

РФ постоянно стягивает силы: оккупанты готовятся к наступлению на Сумщине

21:27

Что нельзя делать с деньгами в этот день: запреты в праздник 1 февраля

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять