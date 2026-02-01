Какое первое название Ровно и что оно означает на самом деле: историк раскрыл секрет

Название Ровно хранит в себе гораздо больше смыслов, чем кажется, а различные исторические версии его происхождения до сих пор вызывают дискуссии среди ученых.

Какое первое название Ровно - что означает название города Ровно

История названия города Ровно скрывает сразу несколько версий, а споры вокруг даты его основания продолжаются среди историков уже десятилетиями. О том, как раньше называлось Ровно и что на самом деле означает его название, рассказал в комментарии УНИАН кандидатисторических наук Иван Федик.

Как менялось название Ровно на протяжении веков

Кандидат исторических наук Иван Федик объясняет, что в разные исторические периоды город имел разные официальные названия.

"В Речи Посполитой город называли "Рувно", "Ровне". Во времена Советского Союза сначала назывался "Ровно", а 11 июня 1991 года власти переименовали его в "Ровно", — пояснил он.

По словам историка, сейчас в украинском языке закреплена только одна правильная форма названия города — Ровно

Что означает название Ровно: основные версии историков

Самая распространенная версия происхождения названия связана с географическими особенностями местности.

"По мнению большинства историков, Ровно получило свое название, потому что находится на равнине, а рядом — холмистая местность. Есть и другое мнение: некоторые считают, что название появилось из-за того, что имение было защищено рвом, и именно поэтому город называли "Ровное", — сказал историк.

Почему историки спорят о дате основания Ровно - когда основано Ровно

По его словам, отдельной темой для дискуссий остается год основания города. По словам Федика, между историками существует серьезный научный конфликт.

Часть исследователей считает отправной точкой истории города 1283 год.

"Краеведы Гурий Бухало, Иван Пащук и очень известный историк Николай Котляр считали, что начало истории города Ровно следует отсчитывать с 1283 года", — сказал Федик.

Речь идет о документе, найденном в Краковском урочнике, где упоминается битва вблизи городища Рувне. В то же время эксперт видит в этой версии проблему.

Когда Ровно впервые появляется в официальных документах

Другая группа историков связывает основание города с XV веком.

"Историки-краеведы Ольга Морозова и Николай Бендюк считают, что датой основания Ровно следует считать 5 мая 1434 года", — сказал Федик.

Именно в этот день была издана грамота князя Свидригайла, в которой прямо упоминается название города Ровно.

Кто строил город и когда Ровно стало важным центром

По словам Федика, именно XV век считают периодом активного развития города.

"В 1461 году шляхтич Семен Несвицкий купил Ровно. Позже его жена Мария Ровенская построила в Ровно замок", — утверждает он.

Когда Ровно было столицей Украины

По словам историка, Ровно весной 1919 года дважды было объявлено столицей Украинской Народной Республики.

