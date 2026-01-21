Укр
Читать на украинском
Почти 70 лет жило с "неправильным" названием - что это за город Украины

Руслана Заклинская
21 января 2026, 15:54
57
В 1947 году советская власть одним росчерком пера исказила историческое название.
Почти 70 лет жило с 'неправильным' названием - что это за город Украины
Город Мукачево / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в YouTube

Вы узнаете:

  • Действительно ли название города связано с мукой
  • Какие необычные формы названия города существовали в прошлом
  • Как советская власть пыталась "подправить" название города

Мукачево — один из старейших и самых колоритных городов Закарпатья, известный не только замком "Паланок" и винными фестивалями, но и историей. Советская власть в 1947 году изменила историческое название города, но во времена независимой Украины его восстановили.

Главред узнал, что означает название города.

Откуда взялось название "Мукачево"

Происхождение названия до сих пор вызывает дискуссии среди историков и лингвистов, пишет Телеграф. Самая популярная научная гипотеза ведет к праславянскому слову "мука" (мука).

Берега Латорицы были идеальным местом для водяных мельниц. Огромная мельница, вокруг которой со временем разрослось поселение, могла стать главным брендом города еще задолго до появления современных корпораций.

Венгерская версия апеллирует к слову "munkás" (работник). Мукачево всегда было городом цехов, мануфактур и активной торговли.

Народное воображение связывает название с нечеловеческими усилиями крепостных, которые тащили камни на гору для возведения замка "Паланок". Хотя филологи считают это лишь мифом, он точно передает дух несокрушимости города, построенного вопреки трудностям.

Как менялось название Мукачево через века

Первое письменное упоминание содержится в венгерской хронике Gesta Hungarorum как Muncas или Munkach. Позже эта форма закрепилась в венгерском языке как Munkács.

На протяжении веков оно переходило от Галицко-Волынского княжества к Трансильвании, от империи Габсбургов к Чехословакии. Из-за такой поликультурности в языке долгое время господствовало "топонимическое многоголосие": Мукачев, Мукачево, Мукачово.

Что изменила советская власть

После присоединения Закарпатья к УССР в 1945 году названия были унифицированы. В справочнике 1947 года зафиксирована форма "Мукачево" с окончанием "-е" вместо традиционного "-о".

Закарпатские филологи отмечали, что для местных топонимов среднего рода характерно именно "-о". Форма "Мукачево" была канцелярским конструктом, который не соответствовал живой языковой традиции края.

Когда город вернул историческое название

23 мая 2017 года стало для города историческим днем. Верховная Рада Украины наконец-то поставила точку в многолетней борьбе общины и филологов, вернув официальное название - Мукачево.

Это было не просто изменение одной буквы. Это был акт уважения к региональной идентичности. Оказалось, что у тысяч людей в паспортах, свидетельствах о рождении и имущественных документах название уже давно было записано именно так - по исторической правде, а не по советскому справочнику.

Об источнике: Телеграф

Телеграф — украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор — Ярослав Жаренов, пишет Википедия.

Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

Мукачево История Украины культура
