Кто такой 'шваґро' - тонкости родственных связей украинцев, которые знают не все

Пока во всем мире упрощают названия родственных связей, украинский язык сохраняет уникальную точность.

Кого называют "шваґром" / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

Кто такой "шваґро"

Каких трех родственников можно называть этим термином

Из какого языка происходит это слово

Украинский язык славится своей невероятной точностью в определении родственных связей. Если для англичанина все родственники мужского пола жены или мужа — это просто свояк (brother-in-law), то в Украине у каждого есть свой "титул".

Однако, если названия "теща" или "свекровь" являются привычными, то термин "шваґро" до сих пор вызывает немало вопросов. Главред узнал, кто такой шваґро в семье.

Главная причина путаницы заключается в том, что "шваґра" часто путают со "свояком". Однако толковый словарь дает четкое разъяснение. Шваґро — это не один человек, а название, которое может обозначать сразу трех родственников:

брата жены или мужа,

мужа сестры,

мужа своячки (то есть мужа сестры вашей жены).

Благодаря такой многогранности, это слово позволяет избежать длинных объяснений типа "муж сестры моей жены".

Этимология слова "шваґро" имеет западноевропейское происхождение. Оно пришло к нам из немецкого языка (Schwager). Несмотря на "импортные" корни, слово настолько органично вплелось в украинскую культуру, что стало неотъемлемой частью как литературного языка, так и народных говоров.

Интересно, что в зависимости от региона, это слово приобретает новые формы:

Шва́ґер или шва́ґор;

Шваґро́ (с ударением на последний слог);

Шовґор (распространенное в Закарпатье);

Шваґерко - ласковая форма для близких отношений.

