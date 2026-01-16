Укр
Кто такой "шваґро" - тонкости родственных связей украинцев, которые знают не все

Руслана Заклинская
16 января 2026, 20:22
Пока во всем мире упрощают названия родственных связей, украинский язык сохраняет уникальную точность.
Кого называют "шваґром" / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • Кто такой "шваґро"
  • Каких трех родственников можно называть этим термином
  • Из какого языка происходит это слово

Украинский язык славится своей невероятной точностью в определении родственных связей. Если для англичанина все родственники мужского пола жены или мужа — это просто свояк (brother-in-law), то в Украине у каждого есть свой "титул".

Однако, если названия "теща" или "свекровь" являются привычными, то термин "шваґро" до сих пор вызывает немало вопросов. Главред узнал, кто такой шваґро в семье.

Главная причина путаницы заключается в том, что "шваґра" часто путают со "свояком". Однако толковый словарь дает четкое разъяснение. Шваґро — это не один человек, а название, которое может обозначать сразу трех родственников:

  • брата жены или мужа,
  • мужа сестры,
  • мужа своячки (то есть мужа сестры вашей жены).

Благодаря такой многогранности, это слово позволяет избежать длинных объяснений типа "муж сестры моей жены".

Этимология слова "шваґро" имеет западноевропейское происхождение. Оно пришло к нам из немецкого языка (Schwager). Несмотря на "импортные" корни, слово настолько органично вплелось в украинскую культуру, что стало неотъемлемой частью как литературного языка, так и народных говоров.

Интересно, что в зависимости от региона, это слово приобретает новые формы:

  • Шва́ґер или шва́ґор;
  • Шваґро́ (с ударением на последний слог);
  • Шовґор (распространенное в Закарпатье);
  • Шваґерко - ласковая форма для близких отношений.

В украинском языке правильный вариант слова "хештег" - "гештег", в соответствии с новым правописанием. Символ # технически называют октоторп, но в повседневном употреблении этот термин не используется.

Также в украинском языке слова "сніговий" и "сніжний" имеют разные оттенки значения. "Сніговий" употребляют, когда речь идет о чем-то, образованном из снега или непосредственно с ним связанном.

Кроме того, интересно, что слово "гаразд" происходит от праславянского gorazdъ и изначально означало сообразительность, мастерство и умение хорошо выполнять работу, особенно в ремесленной среде.

Об источнике: Толковый словарь

Толковый словарь — это вид словаря, в котором приводятся слова языка с объяснением их значения, грамматических свойств и возможных оттенков употребления. Основная цель толкового словаря — помочь пользователю понять значение слова и правильно его применять в речи.

"Со мной что-то не так": Алина Гросу рассказала, как не могла забеременеть

13:12

Цена перевалила за 100 гривен: в Украине стремительно дорожает популярный продукт

13:09

"Делай все, что хочешь": Могилевская приняла решение насчет старшей дочери

