Кто такой 'шваґро' - тонкости родственных связей украинцев, которые знают не все

Вы узнаете:
- Кто такой "шваґро"
- Каких трех родственников можно называть этим термином
- Из какого языка происходит это слово
Украинский язык славится своей невероятной точностью в определении родственных связей. Если для англичанина все родственники мужского пола жены или мужа — это просто свояк (brother-in-law), то в Украине у каждого есть свой "титул".
Однако, если названия "теща" или "свекровь" являются привычными, то термин "шваґро" до сих пор вызывает немало вопросов. Главред узнал, кто такой шваґро в семье.
Главная причина путаницы заключается в том, что "шваґра" часто путают со "свояком". Однако толковый словарь дает четкое разъяснение. Шваґро — это не один человек, а название, которое может обозначать сразу трех родственников:
- брата жены или мужа,
- мужа сестры,
- мужа своячки (то есть мужа сестры вашей жены).
Благодаря такой многогранности, это слово позволяет избежать длинных объяснений типа "муж сестры моей жены".
Этимология слова "шваґро" имеет западноевропейское происхождение. Оно пришло к нам из немецкого языка (Schwager). Несмотря на "импортные" корни, слово настолько органично вплелось в украинскую культуру, что стало неотъемлемой частью как литературного языка, так и народных говоров.
Интересно, что в зависимости от региона, это слово приобретает новые формы:
- Шва́ґер или шва́ґор;
- Шваґро́ (с ударением на последний слог);
- Шовґор (распространенное в Закарпатье);
- Шваґерко - ласковая форма для близких отношений.
Как говорить на украинском правильно - материалы по теме
В украинском языке правильный вариант слова "хештег" - "гештег", в соответствии с новым правописанием. Символ # технически называют октоторп, но в повседневном употреблении этот термин не используется.
Также в украинском языке слова "сніговий" и "сніжний" имеют разные оттенки значения. "Сніговий" употребляют, когда речь идет о чем-то, образованном из снега или непосредственно с ним связанном.
Кроме того, интересно, что слово "гаразд" происходит от праславянского gorazdъ и изначально означало сообразительность, мастерство и умение хорошо выполнять работу, особенно в ремесленной среде.
Об источнике: Толковый словарь
Толковый словарь — это вид словаря, в котором приводятся слова языка с объяснением их значения, грамматических свойств и возможных оттенков употребления. Основная цель толкового словаря — помочь пользователю понять значение слова и правильно его применять в речи.
