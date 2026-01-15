Киеву не 1543 года - историк раскрыл большую советскую ложь о столице

Искусственно закрепленная дата основания столицы скрывает реальный масштаб ее прошлого.

https://glavred.info/culture/kievu-ne-1543-goda-istorik-raskryl-bolshuyu-sovetskuyu-lozh-o-stolice-10732646.html Ссылка скопирована

Сколько лет Киеву / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

Действительно ли Киеву более 1543 лет

Когда на самом деле началось формирование Киева

Где на самом деле возник Киев

Большинство украинцев считают, что Киеву более 1500 лет. Однако эта дата, которая часто указывается на праздниках и в учебниках, была фактически искусственно закреплена в советский период. Настоящий возраст столицы значительно больше и измеряется веками непрерывной жизни на территории современного города.

Главред узнал, когда Киев на самом деле начал формироваться и почему официальная дата основания не отражает действительности.

видео дня

Сколько лет Киеву на самом деле

Большинство украинцев привыкли считать, что столице 1543 года. Однако историк Александр Алфьоров объясняет, что эта дата была искусственно закреплена в советский период. Юбилей 1500 лет праздновали в 1982 году по инициативе Коммунистической партии. Тогда искали "круглую" дату, которая соответствовала бы советской идеологии, ведь Москве уже было 800 лет и Киев должен был выглядеть вдвое старше.

По письменным источникам, первые упоминания о Киеве датируются 10 веком, однако археологические исследования доказывают, что жизнь на территории современного города существовала по крайней мере с V века, а поселения, из которых впоследствии сформировался Киев, возникли еще в III веке. Это означает, что реальный возраст столицы значительно превышает 1500 лет.

Как могло возникнуть название Киев

Историк Алексей Мустафин вместе с Виталием Козюбой в эфире проекта "Параграф" обратили внимание на интересную особенность. По их словам, имя Кий могло появиться после того, как уже существовало название города. Такой процесс называют эпонимизацией - явлением, когда имена создают для объяснения географических названий. Аналогичные примеры встречаются в древнеримской культуре, где Ромул мог быть вымышленным персонажем на основе названия Рима.

Где на самом деле возник Киев

По словам Алфьорова, Киев формировался не на горе Старокиевской, а ближе к воде, на Подоле. Это обусловлено природными условиями, ведь водоемы обеспечивали доступ к питьевой воде и рыбалке, а низкие берега Днепра были удобными для поселений.

Поселения на территории современного Киева известны уже со II–V века, а с IV–VI века н.э. зафиксированы непрерывные поселения с торговлей, где находили римские монеты. Днепр служил важной торговой артерией, соединяя варягов и греков, а местные жители обслуживали купцов: предоставляли еду, ночлег и услуги переводчиков.

Смотрите видео о возникновении Киева:

Каким был Киев в средневековье

В VII веке город выполнял таможенные и военные функции, а холмы использовались для обороны. Скандинавы были наемниками, а не государственными деятелями. Симбиоз местных племен и варягов постепенно формировал династию.

К X веку Киев превратился в империю с экспансией на соседние земли — древлян, северян и другие племена. Именно тогда устанавливается торговля рабами и другими товарами, а князья накапливали их как ресурсы для армии. Крещение Киева положило начало письменности и позволило строить дипломатические и торговые отношения с Византией.

Почему Киев стал центром государства

Киев стал столицей могущественного государства, объединившего славянские племена. Благодаря стратегическому расположению на реках Днепр, Десна и Припять город стал важным логистическим и военным центром. Здесь формировались торговые пути, развивалась городская культура и росла экономическая мощь.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Александр Алферов Александр Анатольевич Алфьоров (род. 30 ноября 1983, Киев) — украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред