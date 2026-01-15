Присвоенная история: какие культовые фильмы СССР на самом деле создали украинцы

Основные факты:
- Многие советские хиты фактически снимали в Украине
- Ялта и Одесса были ключевыми базами для приключенческого кино и каскадеров
- Вклад украинских студий в блокбастеры СССР часто скрывали
Несмотря на романтизированные воспоминания о "хорошем старом советском кино", реальность была значительно мрачнее: цензура, репрессии против режиссеров, запреты фильмов и сломанные судьбы актеров. И еще один менее известный факт — значительная часть самых кассовых советских фильмов была снята именно в Украине.
Наши киностудии обеспечивали СССР технической базой, локациями, каскадерами и инновациями, без которых многие "хиты" просто не существовали бы. Об этом рассказывает Телеграф.
"Пираты ХХ века": советский экшен, снятый в Украине
Первый советский боевик, который в 1980 году собрал рекордные 90 млн зрителей, формально принадлежал московской студии Горького. Но снимали его в Крыму — на Ялтинской киностудии и на локациях Тарханкуту, Судака, Капчика, в портах Ялты и Мариуполя. Именно здесь работал легендарный постановщик трюков Валерий Павлотос, который создавал экшен-сцены для десятков советских фильмов.
Ялтинская студия: центр приключенческого кино СССР
Крым был главной базой для всех советских фильмов "о море". Здесь снимали:
- "Человека-амфибию" — 65,5 млн зрителей;
- "Всадника без головы" — 68,6 млн;
- "Человека с бульвара Капуцинов" — более 50 млн.
В Ласпи, Кастрополе и Береговом создавали подводные декорации, а Ялта стала центром подводных съемок, которые не могла себе позволить даже Disney в 40-х годах.
Несмотря на это, участие украинских специалистов в титрах часто не указывали — фильмы выходили под брендами "Ленфильма" или московских студий.
Одесса: кузница каскадеров и площадка для культовых лент
Одесская киностудия стала второй опорой советского кинопроизводства. Здесь снимали:
- "Д'Артаньяна и трех мушкетеров" (часть сцен — в Одесской опере),
- "Место встречи изменить нельзя" — все павильонные эпизоды,
- "В поисках капитана Гранта",
- "Робинзона Крузо".
Именно в Одессе возникла единственная в СССР неформальная школа каскадеров, созданная Владимиром Жариковым. Ее воспитанники выполняли самые опасные трюки советского кино — от падения грузовика в воду до прыжков с 15-метровых стен в "Айвенго".
Крым, Одесса, Киев и украинские крепости стали основой для десятков фильмов, которые СССР выдавал за "великие достижения советского искусства". На самом деле именно украинские локации, технические специалисты, каскадеры и студии создали львиную долю того, что сегодня называют "классикой".
Стоит также прочитать:
- Праздничная классика СССР: как выглядел новогодний стол практически в каждой семье
- Как в СССР строили города "с нуля" и почему они до сих пор расплачиваются за этот эксперимент
- Носило имя Ленина 92 года — какой город почти век чтил вождя СССР
Об источнике: Телеграф
Телеграф — украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор — Ярослав Жаренов, пишет Википедия.
Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред