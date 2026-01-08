Укр
Зачем СССР привлекал авиацию для "засаливания" рек: объяснение историков

Дарья Пшеничник
8 января 2026, 04:41
Ничего общего с кулинарией такая практика не имела.
Зачем в СССР "солили" реки / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Основные тезисы:

  • В СССР намеренно засаливали реки, чтобы бороться со льдом и продлить навигацию
  • Метод вызывал экологические проблемы
  • Практику прекратили, заменив ее ледоколами, подрывами льда и современными технологиями

В советской инженерной практике существовала малоизвестная, но показательная для эпохи традиция - намеренно засаливать реки. Несмотря на причудливое название, этот метод не имел ничего общего с кулинарией. Он был частью более широкой советской идеи о том, что природу можно и нужно "побеждать" техническими средствами, пишет Oboz.ua.

Основной причиной применения соли была борьба со льдом, который затруднял или полностью останавливал речную навигацию. Во многих регионах Сибири и Севера речной транспорт был фактически единственным способом доставлять грузы, поэтому замерзание водоемов создавало серьезные логистические проблемы. Чтобы продлить сезон судоходства, инженеры использовали технический хлорид натрия. Его разбрасывали с самолетов или специальных судов на поверхность льда, где соль постепенно "проедала" ледяной слой, образуя трещины и полости. Это делало лед хрупким и позволяло ледоколам быстрее прокладывать путь, а портам - работать дольше.

Весной соль применяли для борьбы с ледовыми заторами, которые часто образовывались возле мостов или на узких участках русла. Такие заторы могли вызывать затопление целых населенных пунктов. Засолка ускоряла таяние льда, а иногда ее комбинировали с темными материалами - например, угольной пылью, которая нагревалась на солнце и дополнительно разрушала ледяной массив.

Несмотря на то, что метод действительно работал, его последствия оказались значительно опаснее проблемы, которую он должен был решить. Массовое попадание соли в пресные водоемы приводило к гибели рыбы и микроорганизмов, которые не могли выжить в измененной химической среде. Качество питьевой воды в городах ниже по течению заметно ухудшалось, а металлические конструкции мостов и судов быстрее разрушались из-за коррозии. Все это делало "соление" рек не только экологически вредным, но и экономически невыгодным.

Со временем от этой практики отказались. Современные технологии позволяют бороться со льдом без химического вмешательства: мощные ледоколы, суда на воздушной подушке, точечные подрывы льда и подача теплой воды в критических зонах стали безопасными альтернативами советским экспериментам.

Об источнике: Обозреватель

"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор - Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

