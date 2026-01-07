Укр
  Жизнь

Как в СССР строили города "с нуля" и почему они до сих пор расплачиваются за этот эксперимент

Дарья Пшеничник
7 января 2026, 04:41
Советские города должны были служить задачам экономики, обороны и идеологии, а не повседневному человеческому комфорту.

Города в СССР
Какие города в СССР построили с нуля / Коллаж: Главред, фото: wikipedia

  • СССР создавал города как инструмент индустриализации и геополитики
  • Большинство таких городов строились вокруг одного промышленного гиганта
  • Экологические последствия советских промышленных проектов остаются проблемой и сегодня

В ХХ веке Советский Союз превратил строительство городов в инструмент государственной политики. Новые населенные пункты появлялись не потому, что этого требовала жизнь или рост населения, а потому, что так решал центр.

Они должны были стать опорами индустриализации, обороны и идеологии - и далеко не всегда были пригодными для комфортного существования людей.

Сегодня многие из этих городов продолжают бороться с экологическими и экономическими последствиями советского эксперимента, который десятилетиями игнорировал цену быстрого развития.

Почему СССР создавал новые города

После революции и гражданской войны советская власть взяла курс на ускоренную индустриализацию. Старые промышленные центры не соответствовали амбициям государства: они были перегружены, уязвимы с военной точки зрения или просто не имели доступа к нужным ресурсам. Поэтому страна начала строить города там, где этого требовала экономика.

Одной из ключевых причин стало освоение отдаленных месторождений полезных ископаемых. Никель в Заполярье, железная руда на Урале, энергетические ресурсы Сибири - все это требовало не временных поселений, а полноценных городов с заводами, жильем и социальной инфраструктурой.

Другая мотивация - создание новых промышленных районов. Советское планирование стремилось "выровнять" экономическую карту страны, размещая производства в отдаленных регионах, чтобы уменьшить зависимость от старых центров.

Не менее важным был и геополитический фактор. Города на Дальнем Востоке или в районах, близких к границам, должны были демонстрировать присутствие государства и укреплять контроль над территориями.

А над всем этим стояла идеология. Строительство новых городов подавалось как создание "нового мира", где рождается советский человек. Комсомольские отряды, рекордные темпы, лозунги о "городе будущего" - все это было частью большого пропагандистского проекта.

Как выглядело строительство

Процесс был почти одинаковым во всех регионах. Сначала геологи определяли место, после чего прибывали первые строители - добровольцы, мобилизованные рабочие или узники ГУЛАГа. Они жили в палатках и бараках, работали в условиях холода, бездорожья и недостатка элементарных удобств.

Промышленный гигант - металлургический комбинат, завод или ГЭС - строился параллельно с жилыми кварталами. Архитектура была типичной: прямые проспекты, микрорайоны, стандартные школы и детсады. Город существовал как дополнение к заводу, а не как самостоятельный организм.

Самые известные города советского проекта

  • Магнитогорск стал символом первой пятилетки. Построенный возле Магнитной горы, он превратился в центр металлургии, где комфорт жителей отходил на второй план перед задачей создать "стальной щит" государства.
  • Комсомольск-на-Амуре вырос в тайге и болотах Дальнего Востока. Он должен был стать военно-промышленным форпостом, и именно эта функция определила его развитие на десятилетия.
  • Тольятти - один из самых необычных случаев. Старый город затопили при создании водохранилища, а новый отстроили с нуля. Появление ВАЗа сделало его центром советского автопрома и символом потребительского оптимизма 1960-х.
  • Норильск - самый жесткий пример советского градостроительства. Возведенный за Полярным кругом, на вечной мерзлоте, он стал одновременно инженерным достижением и напоминанием о массовом использовании принудительного труда.

Последствия, которые ощутимы и сегодня

Большинство таких городов были полностью зависимыми от одного предприятия. После распада СССР это привело к экономическим потрясениям, безработице и упадку.

Городская среда, созданная как "функция завода", оказалась негибкой и малопригодной для современной жизни. Эстетика, комфорт и многообразие никогда не были приоритетами.

Об источнике: Обозреватель

"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор - Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

